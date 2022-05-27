 Потери российской армии в Украине: о чем молчат в Кремле. DW Новости (01.06.2022) | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 01.06.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все медиаформаты

Потери российской армии в Украине: о чем молчат в Кремле. DW Новости (01.06.2022)

Россия о своих потерях в Украине сообщала в последний раз в марте. Тогда называлась цифра - 1351 военнослужащий. По данным же украинского генштаба, за время вторжения на украинской территории погибли около 31 тысячи военных РФ. Мы попытались проанализировать цифры, которые приводят независимые источники, а также поговорили с экспертами. О том, к чему мы в итоге пришли - в нашем выпуске.

Смотреть видео 52:41

Другие сюжеты в медиатеке

А также в выпуске: ситуация с оспой обезьян - новая пандемия? DW Новости (27.05.2022)

Ожесточенные бои за Донбасс: в чьих руках Лиман и Северодонецк? DW Новости (27.05.2022) 27.05.2022

Источники Заповедника сообщают: президенты США и РФ все-таки встретились на саммите АТЭС. Но - не в кулуарах.

Встреча Трампа и Путина: не по любви, а по нужде - "Заповедник" 13.11.2017

Другие сюжеты в рубрике: DW Новости

Также в выпуске: Наступление российских войск в Северодонецке. DW Новости (31.05.2022)

Отказ от путинской нефти - конец войне или путь к кризису? DW Новости (31.05.2022) 31.05.2022

Также в выпуске: Российские войска готовят наступление на Краматорск. DW Новости (30.05.2022)

Удар по казне Путина: отказ ЕС от российской нефти близок. DW Новости (30.05.2022) 30.05.2022

Вторжение России в Украину изменило отношение немцев к собственной обороноспособности и армии.

В Германии готовят резервистов на случай войны (30.05.2022) 30.05.2022

На значительной части плодородных земель Украины бушуют боевые действия, мешая уборке урожая и посевам на будущий год.

Как фермеры в Украине собирают урожай "градов" и "ураганов" 30.05.2022

Читайте также

Zerstörung in Lyssytschansk

93-й день войны России против Украины: главные события 27.05.2022

Минобороны Украины констатирует продолжение тяжелых боев в Донбассе. Канцлер Австрии обсудил с Путиным обмен пленными. Украинская православная церковь объявила независимость от РПЦ.

***Achtung, dieses Bild stammt von der staatlichen russischen Bildagentur TASS*** DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. [MARIUPOL, UKRAINE - APRIL 28, 2022: A view of a sea port in the city of Mariupol. The Russian Armed Forces are carrying out a special military operation in Ukraine in response to requests from the leaders of the Donetsk People's Republic and the Lugansk People's Republic. Nikolai Trishin/TASS]

Минобороны РФ обещает открыть "гуманитарный коридор" из порта Мариуполя 24.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 мая.

Internationale Raumstation über der Erde, ISS

Немецкий астронавт: Война в Украине видна из космоса 20.05.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 20 мая.

Ukrainian soldiers carry the coffin of Volodymyr Losev, 38, during his funeral in Zorya Truda, Odesa region, Ukraine, Monday, May 16, 2022. Volodymyr Losev, a Ukrainian volunteer soldier, was killed May 7 when the military vehicle he was driving ran over a mine in eastern Ukraine. (AP Photo/Francisco Seco)

Зеленский: На войне против РФ ежедневно гибнут 60-100 украинских военных 01.06.2022

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 1 июня.