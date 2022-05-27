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Потери российской армии в Украине: о чем молчат в Кремле. DW Новости (01.06.2022)

Россия о своих потерях в Украине сообщала в последний раз в марте. Тогда называлась цифра - 1351 военнослужащий. По данным же украинского генштаба, за время вторжения на украинской территории погибли около 31 тысячи военных РФ. Мы попытались проанализировать цифры, которые приводят независимые источники, а также поговорили с экспертами. О том, к чему мы в итоге пришли - в нашем выпуске.