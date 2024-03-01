Поставки всех российских самолетов сдвигаются на два года

По данным российских ведомств, самолеты не успевают пройти летные испытания из-за импортозамещения. Не исключено, что авиаперевозчикам придется искать помощь в "дружественных" странах.

Программа поставок российских самолетов, которые предназначены для замены машин западного производства в российских авиакомпаниях, сдвинулась с 2024 года на 2025-2026 годы, сообщило издание "Коммерсант" в пятницу, 1 марта, со ссылкой на собственные источники в Минпромторге РФ и госкорпорации "Ростех".

О переносе начала серийных поставок "флагманского" самолета МС-21 объявил глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов. Разработка лайнера ведется с начала 2000-х годов, сроки реализации разных этапов проекта неоднократно сдвигались, уточняет "Коммерсант".

По данным источников в российской авиаотрасли, машины не успевают пройти летные испытания из-за вынужденного импортозамещения, поскольку "характеристики самолетов по разным причинам не соответствуют изначально заявленным". Перенос сроков касается всех разрабатываемых гражданских самолетов, используемых в России - SJ-100, МС-21, Ту-214, Ил-114-300 и "Байкал".

"Коммерсант" приводит в пример среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, масса которого по сравнению с прошлой версией с использованием западных компонентов увеличилась почти на шесть тонн, что произошло из-за применения отечественного композита и новых систем, полагает издание. Его источник подтверждает, что без снижения массы достичь плановых летно-технических характеристик - невозможно.

Власти РФ склонны смотреть на авиапроблемы с оптимизмом

Президент РФ Путин, чьи слова приводит "Коммерсант", на прямой линии в декабре 2023 года сказал, что Россия планирует произвести "свыше тысячи" своих самолетов к 2030 году. В июне 2022 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявлял, что на реализацию программы развития авиатранспортной отрасли до 2030 года будет выделено более 770 миллиардов рублей.

Как сообщили "Коммерсанту" в корпорации "Ростех", "финальный облик полностью импортозамещенного самолета (МС-21 - Ред.) будет сформирован во второй половине текущего года", а поэтапная реализация программы снятия ограничений "позволит довести лайнер до параметров, отвечающих самым высоким требованиям авиакомпаний".

Как сообщает агентство "РБК", источник в Минпромторге РФ утверждают, что программы импортозамещения "реализуются в беспрецедентные по мировым меркам сроки" и аналогичных российскому примеров комплексного импортозамещения всех систем и агрегатов самолетов "в современной мировой авиации не существует".

Комплексная стратегия развития авиаотрасли до 2030 года, принятая в 2022 году, предполагает, что авиакомпании должны получить за это время 1036 российских пассажирских самолетов, 339 бортов из которых предназначены группе "Аэрофлот".

Санкции в отношении авиации РФ

Российская гражданская авиация находится под беспрецедентными международными санкциями из-за полномасштабного вторжения российской армии в Украину. Уже более двух лет в Россию запрещено поставлять запасные части для самолетов. К тому же около 500 самолетов - почти половина российского флота - не могут вылетать из российского воздушного пространства. Это связано с иностранными лизингодателями, которые требуют вернуть им воздушные суда.

Опрошенные DW эксперты считают, что "запаса прочности" российского авиапрома хватит, чтобы в ближайшее время обеспечивать безопасность полетов. Необходимые запчасти достают разными способами: с помощью контрабанды или разбирая на них старые самолеты. Но этого, говорят эксперты, недостаточно для того, чтобы и через пять лет полностью удовлетворять спрос на запчасти и тем самым исключать крупные авиакатастрофы.

Так, директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий отмечает, что каждый воздушный борт должен проходить плановый ремонт раз в полтора года. Заменять изношенные или поврежденные запчасти можно снятыми с других самолетов, отмечает эксперт. Такой "авиаканнибализм" можно будет продолжать несколько лет, но затем понадобятся новые поставки, особенно в условиях, когда комплексного ремонтного обслуживания шасси и двигателей в РФ практически нет. Такая база есть в Иране, но срок выполнения заказа составляет 7 месяцев вместо стандартного одного и с сомнительным качеством, говорит Ланецкий.

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