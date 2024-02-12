Коммерческого директора Собчак приговорили к 7,5 годам

Суд в Москве приговорил Кирилла Суханова, коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак "Осторожно, Media", к 7,5 годам колонии строгого режима по делу о вымогательстве в особо крупном размере.

Хамовнический суд Москвы приговорил коммерческого директора медиахолдинга Ксении Собчак "Осторожно, Media" Кирилла Суханова к семи с половиной годам колонии строгого режима по обвинению в вымогательстве, сообщают российские СМИ в понедельник, 12 февраля. Двое других обвиняемых - Ариан Романовский, бывший главный редактор российской версии журнала Tatler и Тамерлан Бигаев, бывший журналист Life - получили по семь лет колонии строгого режима.

Ранее прокурор запрашивал для них по семь с половиной лет колонии, а для Суханова - восемь. Уголовное дело было возбуждено по заявлению главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова. Суханов, по версии следствия, якобы требовал у Чемезова 11 миллионов рублей за удаление негативных материалов о нем в Telegram-канале "Тушите свет", администратором которого был Бигаев, а Романовский готовил материалы для канала.

По информации агентства "РИА Новости", представитель Чемезова от лица "Ростеха" просил суд смягчить наказание фигурантам дела. "Позиция Чемезова была донесена суду в ходе прений", - приводит агентство слова своего собеседника.

Собчак: Это "не просто несправедливость"

Телеведущая Ксения Собчак, комментируя приговор своим коллегам, написала в своем Telegram-канале "Кровавая барыня": "Нет слов. Это не просто несправедливость. Это гораздо больше. Я выполнила всё, все договоренности, чтобы было смягчение. Зачем вы ломаете жизнь людям? За что? 7,5 лет????? За что такая несоразмерность???? Просто отомстить?"

Собчак первоначально называвшая дело "облавой на последнюю свободную редакцию в России", позже извинилась перед главой "Ростеха" за "действия коллег".

Дела о вымогательствах становятся в РФ системой

"Радио Свобода" пишет, что дело против директора и авторов Telegram-канала "Тушите свет" стоит в ряду нескольких других подобных дел о вымогательстве у чиновников и бизнесменов, возбужденных против журналистов за последние два года. Так, в 2022 году полиция задержала ведущую блога "Адские бабки" Александру Баязитову и бывших администраторов Telegram-каналов "Проект "Сканер" и Riddle Алексея Слободенюка, Евгения Москвина и Владислава Малушенко.

Всем им уже вынесли приговоры. Баязитовой дали 5 лет колонии общего режима, также признав виновной в вымогательстве у топ-менеджера "Промсвязьбанка" Александра Ушакова, а трех администраторов приговорили к восьми годам якобы за вымогательство у мужа телеведущей Тины Канделаки Василия Бровко, являющегося, как и Чемезов, топ-менеджером "Ростеха".

Кроме того, в начале февраля тот же Хамовнический суд приговорил к 2,5 колонии администратора Telegram-канала "Кремлевский мамковед" Станислава Садового, которого также признали виновным в вымогательстве у Бровко.

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