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Фото: Martin Wagner/IMAGO
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За год в РФ было 2000 авиарейсов с просроченными запчастями

Даниил Сотников
43 мин. назад

Ространснадзор насчитал в 2022 году 2000 рейсов на самолетах с просроченными запчастями. В крупных компаниях отрицают использование "истекших запчастей".

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В 2022 году в России из-за западных санкций более двух тысяч авиарейсов были совершены на самолетах, укомплектованных запчастями с истекшим сроком годности, рассказал глава Ространснадзора Виктор Басаргин на заседании комитета Госдумы по транспорту во вторник, 16 мая. Запись его выступления оказалась в распоряжении "Коммерсанта".

Басаргин не уточнил, идет ли речь о коммерческих или всех типах авиаперевозок. По данным "Коммерсанта", в 2022 году диспетчеры госкорпорации по организации воздушного движения обслужили 1,4 млн рейсов, включая транзитные и международные. Сколько рейсов на самолетах с просроченными запчастями было совершено в прошлые годы, Басаргин не сообщил.

Собеседники "Коммерсанта" в крупных авиакомпаниях отрицают использование "истекших запчастей". Допуск к полету "просроченных" критических запчастей, например, механизации крыла и гидравлических систем, исключен, сказал источник издания. По его словам, в отличие от малых и деловых перевозок у крупных пассажирских компаний слишком большая ответственность. Крупные перевозчики предпочтут приземлить парк, а не летать с просроченными запчастями, соглашается собеседник "Коммерсанта" в экспертном сообществе.

"Проект": До 10% авиапарка крупных компаний могут быть разобраны на запчасти

Ранее издание "Проект" подсчитало, что импорт в РФ авиационных запчастей и комплектующих европейских и американских производителей сократился в 2022 году в 10 раз - с 430 до 44 млн долларов. Кроме того, французских, немецких и американских поставщиков сменили компании из Китая, ОАЭ, а также Таджикистана, Узбекистана и Киргизии, которые до войны практически не появлялись среди партнеров российских авиакомпаний, писал "Проект".

Западные санкции, введенные после начала полномасштабного российского вторжения в Украину, запрещают поставлять в РФ самолеты американского и европейского производства, а также запчасти для них.

"Проект" также проанализировал данные авиатрекера Flightradar и выяснило, что на земле простаивают не менее 11,4% авиапарка 12 ведущих компаний России - 80 из 700 самолетов. Часть из них могли разобрать на запчасти, отмечает "Проект". Ранее о практике "каннибализации" гражданских самолетов рассказывало агентство Reuters.

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