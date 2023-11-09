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Авиакомпании РФ попросили продлить ресурс Ан-24 и Ан-26

Анастасия Штайнмиллере
9 ноября 2023 г.

Представители отрасли подчеркнули, что заменить 50-летние самолеты Ан-24 и Ан-26 пока нечем.

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Самолет Ан-24
Фото: picture-alliance/dpa

Представители российских авиакомпаний попросили профильные ведомства продлить ресурс самолетов Ан-24 и Ан-26, средний возраст эксплуатации которых составляет 50 лет. Об этом в среду, 8 ноября, сообщило агентство "Интерфакс".

По словам первого заместителя генерального директора авиакомпании "Ангара" Сергея Зорина, на сегодняшний день в России насчитывается около 150 штук отечественных региональных самолетов. "Из них 95-98 представлены именно Ан-24 и Ан-26 со сроком выпуска с 1962 года и средним возрастом 50 лет. Из доклада ГосНИИ гражданской авиации следовало, что четверть этих самолетов будет списана к 2030 году, по нашему мнению, остановка этого парка наступит значительно раньше, а именно - с 2028 года", - заявил Зорин на круглом столе, состоявшемся в Совете Федерации 8 ноября.

Среди причин, по которым Ан-24 и Ан-26 быстрее вырабатывают ресурс, представитель авиакомпании "Ангара" назвал перераспределение перевозок с иностранных лайнеров на российские, нерентабельность их капитального ремонта, а также "отсутствие доступа к бюллетеням украинского производства для продления ресурса этих самолетов".

Заменить старые самолеты нечем

При этом Зорин подчеркнул, что заменить Ан-24 и Ан-26 пока нечем. Их потенциальным приемником может стать ТВРС-44, однако производитель готов поставить первые 10 таких самолетов только в 2027 году. Отдельным вопросом, по словам замгендиректора "Ангары", является стоимость ТВРС-44, которая составляет 2 млрд рублей. "Она сопоставима со стоимостью реактивных ближне- и среднемагистральных самолетов, которые по вместимости в 3-4 раза больше", - отметил Зорин.

В свою очередь замгендиректора "ИрАэро" Сергей Крупнов также выразил опасения по поводу возможной приостановки полетов существующего парка самолетов Sukhoi Superjet из-за отсутствия отечественного аналога авиадвигателей Sam146, производством и обслуживанием которых до западных санкций занималась российско-французская компания PowerJet.

После начала военной агрессии России против Украины Европейский Союз поставки в РФ самолетов и запчастей, а также их техническое обслуживание и страхование. США также ограничили экспорт товаров авиационной отрасли и ввели санкции в отношении лайнеров "Аэрофлота" и других российских авиакомпаний.

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Региональные авиакомпании просят продлить ресурс 50-летних Ан-24 и Ан-26

www.interfax.ru