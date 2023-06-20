Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 приговорен к 6 годам

Суд признал Дениса Евдокимова виновным в нарушении правил безопасности движения, повлекшем смерть двух и более лиц. Пилоту назначили именно такое наказание, о котором просила прокуратура.

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам колонии-поселения Дениса Евдокимова - командира самолета Sukhoi Superjet 100, загоревшегося при аварийной посадке в аэропорту Шереметьево в 2019 году, сообщила во вторник, 20 июня, пресс-служба суда .

"Евдокимов признан виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть двух и более лиц", - говорится в сообщении.

По версии обвинения, самолет, которым управлял Евдокимов, был недостаточно сбалансирован, посадка происходила с перегрузкой, а командир судна "не ощущал аварийной ситуации и не установил код аварийности". Сам подсудимый вины не признавал, настаивая, что причиной ЧП стали недостатки в конструкции самолета.

Евдокимову назначили именно такое наказание, о котором просила прокуратура. Кроме того, суд взыскал с него 2,5 млн рублей в пользу двух потерпевших и запретил управлять воздушными судами в течение трех лет. Защита осужденного пилота намерена обжаловать приговор.

Эксплуатацию SSJ-100 после катастрофы не приостановили

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая 2019 года выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек. Минтранс РФ не стал приостанавливать эксплуатацию самолетов этой модели.

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в июне 2019 года опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета SSJ-100. По данным МАК, на лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от удара молнии. В документе не содержалось окончательных выводов о причинах аварийной посадки.

СКР обвинил пилота в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет России (СКР) в апреле 2020 года сообщил, что расследование крушения завершено. По версии следователей, к разрушению и возгоранию SSJ-100 привели действия командира экипажа Дениса Евдокимова. Собранные данные опровергли версию о возможной технической неисправности самолета, отмечали в СКР.

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