РФ закупила запчасти к самолетам Boeing и Airbus на 18 млрд

За год войны против Украины Россия приобрела запчасти к иностранным самолетам на 18 млрд рублей. Часть комплектующих, несмотря на западные санкции, была закуплена у европейских компаний, выяснили "Важные истории".

Россия за год войны против Украины закупила с февраля 2022-го по март 2023 года оригинальные запчасти для самолетов Boeing и Airbus на сумму в 18 млрд рублей, сообщило расследовательское издание "Важные истории" во вторник, 12 сентября. Закупки осуществлялись несмотря на санкции, введенные из-за вторжения России в Украину.

Как выяснили расследователи, всего в поставках участвовали 150 компаний из 26 стран. При этом только на долю посредников из Объединенных Арабских Эмиратов приходятся закупки на 9 млрд рублей. В тройке лидеров находятся также компании из Китая (5 млрд) и Турции (2 млрд).

Запчасти к самолетам приобретались и в таких "недружественных" странах, как США, Великобритания, Германия, Чехия и Литва. Официальные торговые отношения с этими государствами сведены к минимуму или прекращены. Поставки производились по схеме так называемого параллельного импорта. При этом многими компаниями-поставщиками владеют россияне.

Российские владельцы компаний-поставщиков

Например, зарегистрированная в ОАЭ компания Griffon, которая поставила запчастей на 1,2 млрд рублей, принадлежит Ирине Гороховской и Илье Рысеву. Последний является учредителем двух юридических лиц в РФ, которые также занимаются торговлей авиационными запчастями.

Почти половину всех закупок совершили госкомпании "Аэрофлот", "Россия" и "Победа". Одним из главных покупателей, по сведениям "Важных историй", стала московская компания "Протектор", которая перепродала российским авиаперевозчикам детали на сумму в 2 млрд рублей.

Западные санкции из-за войны в Украине

Санкции, введенные против российской авиаотрасли после вооруженного вторжения РФ в Украину, предусматривают запрет на поставки в Россию авиатехники, а также запрет на полеты российских лайнеров в страны-участницы санкций. На основании санкций были отозваны сертификаты страхования, а самолеты, приобретенные российскими авиакомпаниями в лизинг, подлежали возврату, но это требование так и не было выполнено. На фоне нехватки запчастей участились инциденты с самолетами авиакомпаний РФ.

Boeing в ответ на запрос журналистов ответил: "В начале 2022 года компания приостановила предоставление запчастей, технического обслуживания и технической поддержки заказчикам и поставщикам услуг по техническому обслуживанию в России. Мы продолжаем соблюдать санкции США и глобальные законы и правила".

В США и ряде стран Европы предусмотрена уголовная ответственность за нарушение санкций, но на деле она применяется редко. В мае в США были арестованы двое россиян по обвинению в нарушении экспортного контроля. По версии следствия, они организовали цепочку посредников в США и Турции, чтобы поставлять детали к Boeing и Airbus. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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