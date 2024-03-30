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Послы США и стран ЕС почтили память погибших в "Крокусе"

Лиза Ламбрехт
30 марта 2024 г.

Свыше 250 зарубежных дипломатов, включая посла США в РФ Линн Трейси, возложили цветы в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Путин место трагедии так и не посетил.

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Посол США в России Линн Трейси и другие дипломаты на церемонии памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"
Посол США в России Линн Трейси и другие дипломаты на церемонии памяти жертв теракта в "Крокус Сити Холле"Фото: Sergei Ilnitsky/AP Photo/picture alliance

Сотрудники иностранных дипломатических миссий в России возложили цветы к стихийному мемориалу в память о жертвах теракта в "Крокус Сити Холле". Как сообщил МИД РФ, в церемонии, прошедшей в субботу, 30 марта, приняли участие свыше 250 человек из более чем 130 диппредставительств. По информации "Коммерсанта" и AP, среди них были посол США в РФ Линн Трейси, представители стран Евросоюза, Африки и Латинской Америки, а также ООН и других международных организаций.

Фотографии с церемонии были, в частности, опубликованы в микроблоге американского посольства в России в соцсети Х. "Посол США в России Линн Трейси возложила цветы к стихийному мемориалу у "Крокус Сити Холла" в память о жертвах чудовищного теракта, произошедшего на прошлой неделе", - указано в подписи к публикации.

"Российская сторона признательна уважаемым представителям дипкорпуса за солидарность с российским народом в столь трудный час", - говорится в заявлении российского МИДа.

Путин не посетил место трагедии и не встретился с родственниками погибших

Спустя девять дней после нападения президент РФ Владимир Путин так и не встретился с пострадавшими и родственниками погибших в результате теракта. Он не посетил ни стихийный мемориал, ни концертный зал, где произошла атака.

"Поверьте мне, если вы не увидите на его лице слез, это не значит, что ему не больно. И то, что переживает он, вряд ли кто-то когда-то узнает и поймет. В том числе и мы с вами", - так описал эмоции Путина в связи с терактом его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Нападение на "Крокус Сити Холл"

Нападение на "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта перед выступлением группы "Пикник". В здание ворвались вооруженные люди и открыли огонь из автоматов, прозвучало несколько взрывов, начался пожар. По последним данным, при теракте погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

Ответственность за атаку взяла на себя террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). При этом российское руководство утверждает, что к теракту якобы причастна Украина. Киев, а также западные страны, включая США и Германию, эти обвинения отвергают.

ФСБ сообщала, что в рамках дела задержаны 11 человек, в том числе четыре непосредственных исполнителя. Обвиняемые - граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Муродали Рачабализода, Шамсиддин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Басманный суд арестовал их до 22 мая.

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