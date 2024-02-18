Посол США в Москве возложила цветы к Соловецкому камню

Посол США в России Линн Трейси в воскресенье, 18 февраля, возложила цветы к Соловецкому камню в Москве в знак скорби об оппозиционном политике Алексее Навальном.

"Сегодня у Соловецкого камня мы скорбим о смерти Алексея Навального и других жертв политических репрессий в России. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, коллегам и сторонникам Алексея Навального. Его сила - вдохновляющий пример. Мы чтим его память", - говорится в посте, опубликованном в микроблоге посольства США в РФ в соцсети X.

Накануне, 17 февраля, цветы к Соловецкому камню в Москве в память о скончавшемся в российской колонии Алексее Навальном возложил также посол Великобритании в РФ Найджел Кейси.

Акции в память об Алексее Наввальном в России и в мире

Известие о смерти Алексея Навального в колонии ИК-3 "Полярный волк" в поселке Харп Ямало-Немецкого автономного округа, распространенное ФСИН 16 февраля и подтвержденное позже родными и соратниками оппозиционера, вызвало волну стихийных акций в память о Навальном. Не только по всей России, но и в других странах мира сотни людей приносили цветы к импровизированным мемориалам.

В России сотни участников этих акций были задержаны за "неповиновение сотрудникам полиции", "организацию массового мероприятия с нарушением общественного порядка" и другие "правонарушения". К 14.00 18 февраля правозащитный портал "ОВД-Инфо" назвал имена более 284 задержанных в 34 городах РФ. Только в Санкт-Петербурге, по сведениям правозащитников, были задержаны не менее 132 человек, в Москве - по меньшей мере 50.

За рубежом многие участники акций в память о Навальном держали в руках плакаты с такими надписями, как "Путин - убийца", "Остановите Путина" и "Россия без диктатуры".

Фото: Liesa Johannssen/REUTERS

Как рассказала DW вечером 17 февраля пресс-секретарь Алексея Навального Кира Ярмыш , у его семьи и сторонников до сих пор нет информации о том, когда родственникам можно будет забрать тело из морга .

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