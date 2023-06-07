Последствия разрушения ГЭС и другие события 469-го дня войны

На 469-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в среду, 7 июня, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Главной темой дня остается разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области. Британская военная разведка в связи с разрушением ожидает новых затоплений. "Конструкция плотины, вероятно, еще больше разрушится в течение следующих нескольких дней, что вызовет дополнительные наводнения", - говорится в ежедневной сводке, опубликованной Минобороны Великобритании в Twitter. При этом Запорожская АЭС, расположенная в 120 км от плотины, по мнению британской разведки, "вряд ли столкнется с немедленными дополнительными проблемами безопасности" из-за падения уровня воды в Каховском водохранилище.

В зоне затопления из-за прорыва плотины Каховской ГЭС оказались от 22 до 40 тысяч человек, заявил назначенный РФ "врио губернатора" аннексированной части Херсонской области Владимир Сальдо. Под воду, по его словам, также ушли минные поля, которые российские военные установили на территории региона. При этом, как отметил Сальдо, с военной точки зрения оперативно-тактическая ситуация после разрушения плотины ГЭС сложилась в пользу ВС России.

Примерно такие же цифры накануне привел в Twitter генеральный прокурор Украины Андрей Костин: более 40 тысяч жителей Херсонской области находятся под угрозой затопления, включая более 25 тысяч человек на территории, оккупированной Россией.

Полностью ушел под воду населенный пункт Корсунка на левом берегу Днепра, а деревни Днепряны, Крынки, Казачьи Лагери затоплены по крыши, добавил Леонтьев. Всего в зоне затопления, пишет ТАСС, оказались 14 населенных пунктов на территории Херсонской области, аннексированной Россией. Ранее сообщалось, что из зоны затопления эвакуированы около 900 человек.

В Новой Каховке, оккупированной Россией, после прорыва плотины пропавшими без вести числятся как минимум семь человек, сообщил ТАСС назначенный властями РФ "глава администрации" города Владимир Леонтьев. Тем временем "уровень воды на затопленных ранее улицах Новой Каховки начал спадать", - сообщается в Telegram-канале "администрации".

ISW назвал цели обвинений Москвы в адрес Украины

Российские официальные лица обвинениями в адрес Украины в подрыве плотины Каховской ГЭС пытаются подкрепить усилия Москвы представить украинские операции в других частях страны как неудачные, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в очередном бюллетене. Так, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся "преднамеренной диверсией украинской стороны", связанной с тем, что наступательные действия ВСУ "захлебываются", однако такое объяснение не является убедительным, поскольку украинская армия еще не проводила широкомасштабные наступательные операции, указывают аналитики.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что украинская сторона намерена направить силы с Херсонского направления для поддержки "провалившихся" наступательных операций в других местах и разрушили дамбу с целью помешать силам РФ воспользоваться ослабленной украинской обороной на правом берегу Днепра в Херсонской области. Но и это объяснение неправдоподобно, поскольку ограниченные российские силы на левом берегу реки не представляют существенной угрозы для правого берега, для защиты от которой Украине потребовалось бы укрепить свои позиции, подчеркивают эксперты ISW.

Эрдоган предлагает создать комиссию по расследованию разрушения ГЭС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил президентам Украины и России создать международную комиссию по расследованию разрушения Каховской ГЭС. В ее состав, по словам Эрдогана, следует включить экспертов от обеих воюющих сторон, а также от мирового сообщества, "в том числе ООН и Турции".

Владимир Зеленский подтвердил, что провел телефонные переговоры с Эрдоганом и рассказал ему "о гуманитарных и экологических последствиях российского теракта на Каховской ГЭС", а также передал список того, что необходимо Киеву для ликвидации бедствия.

Президенты России и Турции в ходе телефонного разговора "обменялись мнениями по ситуации вокруг Украины", сообщила пресс-служба Кремля. Владимир Путин заявил, что Киев "с подачи своих западных кураторов" делает ставку на эскалацию боевых действий и организует диверсии. "Наглядный пример тому - варварская акция по разрушению Каховской ГЭС в Херсонской области, приведшая к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе", - говорится в пресс-релизе.

В сообщении Кремля, как и в заявлении президента Украины о переговорах с турецким лидером, не упоминается предложение Эрдогана по созданию комиссии.

Евросоюз задействовал механизм гражданской защиты

Европейский Союз в связи с разрушением Каховской ГЭС задействовал механизм гражданской защиты для помощи Украине и направляет туда необходимое оборудование и технику. Первые взносы сделали ФРГ, Австрия и Литва, сообщается на сайте Еврокомиссии. Германия предложила 5000 фильтров для воды и 56 генераторов, Австрия - 20 контейнеров для воды и 10 буровых насосов, которые уже отправлены в Украину. Кроме того, Литва и Германия планируют передать палатки, кровати и одеяла. "Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации ЕС находится в прямом контакте с украинскими аварийно-спасательными службами, чтобы отслеживать точные потребности на местах, и готов координировать дальнейшую помощь Украине на основе возникающих потребностей", - говорится в сообщении.

Тем временем Владимир Зеленский возмутился бездействием ООН и Международного комитета Красного Креста в ситуации вокруг прорыва дамбы. "Их там нет", - заявил президент Украины в интервью немецкой газете Bild. Именно ООН и МККК должны были бы первыми прибыть на место трагедии, чтобы спасать человеческие жизни, однако обе международные организации на просьбы Украины о помощи не ответили, а если и была какая-то реакция, то "в очень дипломатичной форме", сказал Зеленский, подчеркнув: "Я потрясен!"

Вашингтон: Восстановление ГЭС обойдется в миллиард долларов

Строительство новой ГЭС на Каховском водохранилище может стоить около 1 млрд долларов США, сообщило министерство экономики Украины. "Речь идет не только об установке новых гидроагрегатов, но и о восстановлении целостности огромной плотины", - пояснила министр экономики Юлия Свириденко. По ее словам, только на восстановление дамбы уйдет минимум пять лет, при этом кумулятивный эффект гуманитарных и экологических последствий подрыва Каховской ГЭС будет только нарастать.

Началось ли контрнаступление?

Разрушение плотины Каховской ГЭС в Херсонской области и вызванное этим наводнение могут вынудить Украину скорректировать некоторые планы контрнаступления, сообщила американская телекомпания CNN со ссылкой на источники. Из-за случившегося украинским войскам будет сложнее переправиться через Днепр и атаковать российские позиции. "Все, что планировалось ниже по течению от плотины, вероятно, придется перепланировать", - сказал телекомпании посол одной из европейских стран в Вашингтоне. По словам источников CNN, власти США и других стран Запада заметили признаки, указывающие на то, что Украина начала контрнаступление. За последние два дня в Украине существенно усилились боевые действия, украинские войска используют артиллерию и проводят наземные атаки, чтобы выявить слабые места в российской обороне. Последние две недели ВСУ также проводят так называемые формирующие операции - вспомогательные или подготовительные. Когда именно они завершатся и начнется наступление, неясно.

По данным украинской стороны, ВСУ еще не начали контрнаступление. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов в интервью агентству Reuters. "Когда все это начнется, решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, все это увидят", - сказал Данилов, опровергая заявления российских официальных лиц, что контрнаступление уже началось. По мнению секретаря СНБО, российские чиновники восприняли успехи ВСУ на некоторых участках фронта за начало более масштабной операции.

На Бахмутском направлении ВСУ перешли из обороны в наступление, сообщила в Telegram-канале заместитель министра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, украинские военные продвинулись "на разных участках Бахмутского направления от 200 до 1100 метров". Она отметила, что ВСУ противостоит "регулярная армия РФ, она задействует десантно-штурмовые отряды", а наемники ЧВК "Вагнер" "остаются кое-где в тыловых подразделениях".

Обстрелы гражданской инфраструктуры

В Юнаковской общине Сумской области в результате попадания дрона-камикадзе "Шахед" произошел пожар и разрушение частного жилого дома, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его информации, погибли двое мирных жителей, один человек был ранен.

По данным властей, в Херсонской области в результате артиллерийского обстрела со стороны России погиб один человек. Российские войска в течение прошедшего дня неоднократно обстреливали регион, в том числе и город Херсон, сообщил губернатор Александр Прокудин в Telegram.

Об артналетах сообщает и российская сторона. Целый ряд населенных пунктов Белгородской области днем попали под обстрел, написал в Telegram губернатор Вячеслав Гладков. В частности, по его словам, ВСУ ударили из реактивных систем залпового огня "Град" по селу Графовка Шебекинского городского округа. Под минометным обстрелом оказалось село Грузское Борисовского района. Кроме того, по словам губернатора, из РСЗО "Град" был обстрелян город Шебекино. "По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города", - указал он.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об ударе по электроподстанции в селе Попово-Лежачи Глушковского района. На объект, по словам губернатора, было сброшено два взрывных устройства. В результате повреждений, нанесенных подстанции, была прервана подача электричества в Попово-Лежачах и соседнем селении Теткино.

Совфед одобрил денонсацию договора с Украиной об Азовском море

Совет Федерации РФ одобрил законопроект о денонсации договора между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Законопроект был внесен в Госдуму президентом РФ Владимиром Путиным 24 мая. Нижняя палата российского парламента приняла его 1 июня.

Договор между Россией и Украиной был подписан в 2003 году. В нем прописывались вопросы судоходства торговых и военных кораблей и судов других стран в Азовском море и Керченском проливе. Украина денонсировала это соглашение в феврале 2023 года.

Война РФ в Украине уже выбросила в атмосферу 120 млн тонн CO2

Война России против Украины только за первый год привела к такому же объему экологически вредных выбросов, как целая страна размером с Бельгию, сообщил нидерландский эксперт по климату Леннард де Клерк в докладе, подготовленном для конференции ООН по защите климата в Бонне. По подсчетам ученого, объем вредных эмиссий, произведенных лишь за первый год войны против Украины, составил примерно 120 млн тонн CO2-эквивалента. "В первую очередь это, безусловно, человеческая трагедия. Но имеет место и большой экологический ущерб", - сказал де Клерк в интервью агентству dpa.

Совет кантонов Швейцарии одобрил реэкспорт оружия в Украину

Совет кантонов Швейцарии одобрил поправку, которая позволит другим государствам передавать Украине оружие швейцарского производства. "Странам, которые покупают швейцарскую военную технику, должно быть на определенных условиях разрешено реэкспортировать ее в страны, вовлеченные в вооруженные конфликты", - говорится в сообщении пресс-службы парламента. Реэкспорт будет возможен только в страны, которые не нарушают права человека и не используют оружие против гражданского населения. Теперь этот законопроект должна рассмотреть другая палата парламента Швейцарии - Национальное собрание. 2 июня она проголосовала против него.

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