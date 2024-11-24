После посадки в аэропорту Антальи загорелся Superjet 100

Росавиация сообщила о возгорании самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Азимут" после приземления в турецкой Анталье. В результате аварии никто не пострадал.

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании "Азимут", выполнявший рейс из Сочи, загорелся после приземления в аэропорту турецкого города Анталья. Инцидент в воскресенье, 24 ноября, в своем Telegram-канале подтвердил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Позднее он уточнил со ссылкой на Генконсульство России в Анталье, что в результате аварии никто из пассажиров самолета не пострадал. Командир лайнера принял решение об эвакуации пассажиров по надувным трапам. Информацию об отсутствии пострадавших подтвердили и в авиакомпании. Там добавили, что "Азимут" готовит резервный борт для отправки обратного рейса. По данным Минтранса Турции, на самолете летели 95 человек. Аэропорт Анталии сообщает, что на борту находился 91 человек.

Возгорание судна при этом, по словам Кореняко, удалось быстро погасить аварийно-спасательной команде турецкого аэропорта.

По данным турецкого авиационного портала AirportHaber, у Superjet 100 загорелся двигатель. Telegram-канал Mash пишет, что при приземлении борт мог удариться о взлетно-посадочную полосу левым крылом.

По информации авиакомпании, Superjet загорелся после жесткой посадки в неблагоприятных метеоусловиях при сильном дожде и ветре.

В июле Superjet 100 потерпел крушение в Подмосковье

12 июля 2024 года самолет Sukhoi Superjet 100 без пассажиров на борту разбился в Коломенском районе Московской области. Находившиеся в нем бортпроводник и два пилота погибли. Лайнер был выпущен в 2014 году и принадлежал компании "Газпромавиа", а с 2019-го с ним были связаны три сообщения о технических неисправностях.

Так, в в 2019 году у самолета не включился реверс левого двигателя, в 2022-м вышла из строя система кондиционирования, а в 2023-м он совершил экстренную посадку в аэропорту Новый Уренгой из-за малого остатка топлива.