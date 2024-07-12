Что известно о катастрофе Superjet 100 в Подмосковье

В Коломенском районе Московской области 12 июля 2024 года разбился пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100). По предварительной информации, у самолета отказал двигатель во время пробного полета после техобслуживания. Два пилота и бортпроводник погибли. Пассажиров на борту не было.

Что известно о разбившемся "суперджете"

Лайнер был выпущен в 2014 году и принадлежал компании "Газпромавиа". Его производитель - Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). С 2015 года самолет выполнял пассажирские рейсы. С 2019 года с этим бортом связаны три сообщения о технических неисправностях. Первое упоминание датируется апрелем 2019 года. Тогда у этого самолета не включился реверс левого двигателя. В 2022 году у авиалайнера вышла из строя система кондиционирования, обеспечивающая в самолете нагнетание и подачу воздуха в салон. На это событие обратила внимание Росавиация, даже поместив в свой отчет. В 2023 году "суперджет" совершил экстренную посадку в аэропорту Новый Уренгой из-за малого остатка топлива. При этом бывший пилот авиакомпании "Аэрофлот", который имеет опыт управления SSJ 100, пояснил DW, что ни один из этих случаев не является критическим.

По данным Минпромторга, разбившийся самолет "не был полностью импортозамещенным". Однако он был оснащен двигателями французского производства SaM146. После введения санкций в отношении России из-за вторжения в Украину, российско-французская компания PowerJet, выпускающая двигатели SaM146 для самолета Superjet 100, прекратила их техобслуживание и ремонт. Восполнить эту потребность рынка российские производители пока не могут - собственного ремонтного обслуживания как двигателей, так и шасси в России нет, говорит директор консалтинговой компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий.

Причину крушения установит МАК

Расследованием нынешней катастрофы SSJ 100 займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. По мнению Ланецкого, российские власти должны быть заинтересованы в установке реальных причин. "МАК в целом, лояльная российским властям организация. Раньше большая часть рынка доверяла их расследованиям, но как сейчас обстоит дело - сложно сказать", - говорит авиаэксперт, но предполагает, что результаты расследования в итоге могут сделать непубличными.

Sukhoi Superjet-100 (фото из архива) Фото: picture alliance/Aviation-Image/L. Faerberg

Эти результаты важны для того, чтобы найти истинную причину крушения, чтобы исключить подобные инциденты в будущем, говорит Ланецкий. По его мнению, сам факт катастрофы сильно ударяет по имиджу производителя самолетов. Отношение к "суперджетам" стало более настороженным после авиакатастрофы в 2019 году в Шереметьево, когда при грубой посадке сгорел "суперджет", вспоминает эксперт. Тогда из 78 человек на борту погибли 40 пассажиров и 1 один член экипажа.

Всего в истории "суперджета" было пять происшествий с потерей самолетов, в том числе две авиакатастрофы. Расследования в большинстве случаев приходили к выводу, что виной был человеческий фактор. "Причиной был человеческий фактор, но с тех пор "суперджеты" ассоциируются с этим происшествием у пассажиров, пилотов, авиапрофсоюзом. А компании не хотят выполнять госзаказ за собственный счет", - говорит Ланецкий. Производство "суперджетов" сфокусировано на внутреннем рынке, за границу их поставки практически остановлены. Иностранные компании жаловались на быстрый износ самолетов и сложность в их ремонте.

На подобные сложности жалуются и российские авиакомпании - десяток "суперджетов", по данным Ланецкого, не востребованы в России, их по каким-то причинам не берут в эксплуатацию. "Это может быть связано с тем, что проект "суперджета" в целом еще сырой со своими проблемами. Поэтому коммерческие компании не горят особым желанием выполнять госзаказ за собственный счет", - заключил он.

Насколько безопасны пассажирские самолеты в РФ

Всего в российском флоте эксплуатируется более 160 "суперджетов". До 2030 года к ним должны добавить еще 142 аналогичных борта отечественной сборки, говорится в комплексной программе развития авиационной отрасли РФ.

Между тем за два года действия санкций против России из-за ее полномасштабного вторжения в Украину Росавиация зафиксировала около одной тысячи авиаинцидентов: чаще всего в документах фигурируют инциденты с самолетами Boeing 737-800 (132 случая), российскими "суперджетами" RRJ-95LR (74) и RRJ-95B (71). На третьем месте - Airbus A320 (67 случаев).

С начала 2024 года публично сообщалось о 20 случаях, связанных с отказом в работе двигателей на разных авиалайнерах в России. Трижды эта причина касалась SSJ 100. Между тем Росавиация по каким-то причинам не помещает в свою статистику многие технические неисправности с российскими самолетами - в итоге, согласно их отчету, последние два года количество авиаинцидентов в РФ снижается.