Тела членов экипажа Superjet нашли на месте авиакатастрофы

Найдены тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100. Пассажиров на борту не было.

На месте упавшего накануне в Московской области пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) нашли тела членов экипажа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в субботу, 13 июля.

"Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза", - рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что следственные действия на месте падения самолета завершатся в субботу, после чего начнется вывоз обломков.

Крушение Sukhoi Superjet 100 без пассажиров

Самолет потерпел крушение в Коломенском районе Московской области 12 июля. По предварительной информации, у самолета отказал двигатель во время пробного полета после техобслуживания. Борт вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) и направлялся во Внуково. Перед крушением экипаж успел подать сигнал бедствия. Два пилота и бортпроводник погибли. Пассажиров на борту не было.

Расследованием катастрофы SSJ 100 занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. В связи с аварией Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).