  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеЕвро-2024 в ГерманииСитуация в Беларуси
КатастрофыРоссия

Тела членов экипажа Superjet нашли на месте авиакатастрофы

Даниил Сотников
13 июля 2024 г.

Найдены тела членов экипажа разбившегося в Подмосковье самолета Sukhoi Superjet 100. Пассажиров на борту не было.

https://p.dw.com/p/4iFb6
Самолет Sukhoi Superjet-100
Самолет Sukhoi Superjet-100Фото: picture alliance/Aviation-Image/L. Faerberg

На месте упавшего накануне в Московской области пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) нашли тела членов экипажа, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы в субботу, 13 июля.

"Тела членов экипажа на месте падения самолета в Московской области обнаружены, для их идентификации понадобится молекулярно-генетическая экспертиза", - рассказал собеседник агентства.

В правоохранительных органах уточнили, что следственные действия на месте падения самолета завершатся в субботу, после чего начнется вывоз обломков. 

Крушение Sukhoi Superjet 100 без пассажиров

Самолет потерпел крушение в Коломенском районе Московской области 12 июля. По предварительной информации, у самолета отказал двигатель во время пробного полета после техобслуживания. Борт вылетел с аэродрома Третьяково в Луховицах (Московская область) и направлялся во Внуково. Перед крушением экипаж успел подать сигнал бедствия. Два пилота и бортпроводник погибли. Пассажиров на борту не было.

Расследованием катастрофы SSJ 100 занимается Межгосударственный авиационный комитет (МАК) с участием специалистов Росавиации. В связи с аварией Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Спасатели возле дома в поселке городского типа Тымовское на Сахалине, рухнувшего после взрыва газа

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Техногенные катастрофы в РФ в 2022 году: взрывы, пожары, падения самолетов

Более десятка техногенных катастроф произошло в России в 2022 году. Погибли десятки людей, ущерб, нанесенный экономике и окружающей среде, трудно подсчитать. Крупнейшие происшествия - в фотогалерее DW.
Катастрофы15 декабря 2022 г.11 фото
external

Как в ГДР разбились 13 советских военных самолетов за день: тайна страшной авиакатастрофы в ГСОВГ (31.08.2021)

Как в ГДР разбились 13 советских военных самолетов за день: тайна страшной авиакатастрофы в ГСОВГ (31.08.2021)

Эта трагедия до сих пор окутана тайной. 14 апреля 1951 года в ГДР потерпели крушение сразу 13 советских штурмовиков Ил-10, входивших в состав Группы советских оккупационных войск в Германии, позднее переименованной ГСВГ. Это был крупнейший контингент СССР за рубежом. Что же произошло 70 лет назад в окрестностях восточногерманского Кемлица?
Автомобили и транспорт31 августа 2021 г.05:10 мин.
Самолет авиакомпании "Аэрофлот" в Шереметьево

В РФ снижается количество авиаинцидентов. Миф или правда?

В РФ снижается количество авиаинцидентов. Миф или правда?

DW выявила целый ряд несоответствий в официальной российской статистике технических неисправностей пассажирских самолетов в 2024 году.
Автомобили и транспорт11 июля 2024 г.
Показать еще