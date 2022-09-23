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Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем Никитиным сразу после выхода видеообращения о мобилизации
Владимир Путин на встрече с губернатором Новгородской области Андреем НикитинымФото: Gavriil Grigorov/TASS/dpa/picture alliance
КонфликтыРоссия

После объявления мобилизации Путин повысил оклады силовикам

Анатолий Арни
2 ч. назад

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 24 сентября.

https://www.dw.com/ru/posle-obavlenia-mobilizacii-putin-povysil-zarplaty-sudam-i-silovikam/a-63224483

На 213-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки захватить населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий субботы, 24 сентября (время московское).

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Президент России Владимир Путин почти сразу же после объявления мобилизации в стране подписал указы о повышении зарплаты чиновникам госаппарата, региональным госслужащим, судьям, главе Следственного комитета и генпрокурору РФ. Все эти документы уже опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Одновременно с этим агентство Bloomberg сообщило, что Путин увеличивает расходы на оборону и госбезопасность, так как готовится к длительной войне в Украине. По данным агентства, в 2023 году расходы российского бюджета на оборону и силовиков вырастут примерно на 40 процентов.

Хроника событий 23 сентября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 23 сентября 00.00 - 13.59 >>>

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