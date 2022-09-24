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Российские военные в ХерсонеФото: Russian Defence Ministry/Tass/IMAGO
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NYT: Путин потребовал от командования не уходить из Херсона

Ольга Лебедева
1 ч. назад

По данным The New York Times, в последние недели Путин лично принимает стратегические решения в войне против Украины и, в частности, отклонил просьбу генералов отступить из Херсона.

https://www.dw.com/ru/nyt-putin-potreboval-ot-komandovania-ne-uhodit-iz-hersona/a-63225402

По информации газеты The New York Times, президент РФ Владимир Путин в последние недели более активно занялся непосредственным стратегическим планированием в войне против Украины и среди прочего отклонил просьбы военных командиров о разрешении отступить из Херсона. Они предлагали оставить город и организованно отступить за Днепр, чтобы сохранить личный состав и военную технику, пишет издание в пятницу, 23 сентября, со ссылкой на представителей американской администрации.

"Но такое отступление стало бы еще одним унизительным публичным признанием поражения Путина в войне и принесло бы Украине вторую крупную победу за один месяц. Херсон был первым крупным городом, захваченным россиянами во время первоначального вторжения и остается единственным областным центром, находящимся под контролем Москвы. Его возвращение стало бы большим достижением для президента Украины Владимира Зеленского", - отмечает газета.

Решение Путина привело к снижению морального духа россиян

По словам источников NYT, информированных о чрезвычайно секретных разведданных, отказ Путина от вывода российских войск из Херсона привел к снижению морального духа среди российских военнослужащих, которые были большей частью отрезаны от своих линий снабжения и от основной группировки, находящейся за Днепром.

По мнению американских официальных лиц, разногласия Путина и его генералов по поводу линии фронта в Херсоне показывают, насколько критической является ситуация на юге Украины для обеих воюющих сторон. Несмотря на недавние успехи Украины на северо-востоке, территория вокруг Херсона является важным театром военных действий, имеющим серьезные стратегические последствия для Киева и Москвы, пишет газета. Если ВСУ отбросят российские силы еще дальше, то под угрозой окажется Крымский мост, к строительству которого Путин приложил столько сил, отмечает далее издание.

Минувшим летом украинские военные неоднократно наносили ракетные удары по единственному в Херсоне автомобильному мосту через Днепр, в результате он получил серьезные повреждения и был закрыт для движения. Предположительно, удары наносились из американских реактивных систем залпового огня HIMARS.

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Статья The New York Times

Отказ Путина отступить из Херсона
www.nytimes.com
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