  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
ПолитикаПортугалия

Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

Жан Рофе
28 апреля 2024 г.

Правительство Португалии не поддержало предложение президента Марселу Ребелу ди Соуза о выплате компенсаций за колониальное прошлое и рабство.

https://p.dw.com/p/4fH8x
Памятник первооткрывателям в Лиссабоне (фото из архива)
У правительства Португалии нет конкретной программы по выплате репарацийФото: Jürgen Wiesler/Shotshop/picture alliance

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплаты репараций своим бывшим африканским колониям, сообщило в субботу, 27 апреля, агентство Reuters. О необходимости возместить ущерб ранее заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.

В заявлении правительства, которое приводит агентство, говорится, что оно стремится к "углублению взаимных отношений, уважению исторической правды и все более интенсивному и тесному сотрудничеству, основанному на примирении братских народов". Однако у него, как и у предыдущих правительств, "нет процесса или программы конкретных действий" по выплате репараций.

При этом правительство назвало отношения с бывшими колониями "по-настоящему прекрасными" и обратило внимание на сотрудничество в сферах образования, языка, культуры, здравоохранения и экономики.

Президент Португалии говорил, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху, и призывал "оплатить расходы". В частности, он предлагал списать долги бывшим колониям и предоставить им финансирование. Это вызвало резкую критику со стороны правых партий, отмечает Reuters.

Колониальное прошлое Португалии

Колониальная эпоха Португалии длилась более пяти столетий. В период с XV по XIX век около шести миллионов африканцев были насильно перевезены на португальских судах через Атлантику и проданы в рабство, главным образом в Бразилию. В число колоний Португалии входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии.

Деколонизация африканских стран, подконтрольных Лиссабону, началась в 1974 году, через несколько месяцев после "Революции гвоздик". Она свергла самую продолжительную диктатуру в Европе и положила начало демократии в Португалии.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Темная сторона России: колониализм, империализм, ксенофобия, репрессии, депортации, расизм

Темная сторона России: колониализм, империализм, ксенофобия, репрессии, депортации, расизм

Художницы из национальных республик России выставили работы на тему депортации, репрессий, насилия, расизма и ксенофобии. Выставка задумывалась еще два года назад, но с начала вторжения России в Украину тема колониализма стала еще более актуальной.
Культура3 апреля 2023 г.03:46 мин.
Череп одной из жертв геноцида гереро и нама, переданный Намибии в 2011 году

Германия готова вернуть черепа из Танзании, Руанды и Кении

Германия готова вернуть черепа из Танзании, Руанды и Кении

В немецких музеях хранятся сотни черепов, украденных с кладбищ в Восточной Африке в эпоху колониализма. Почему их важно вернуть - объясняет немецкий археолог и специалист по скифской культуре Герман Парцингер.
Культура23 марта 2023 г.
Российский флаг в Мали

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

"Почти колониализм". Бундестаг о роли России в Африке

Очередные дебаты в бундестаге на российскую тему были посвящены растущему влиянию Москвы на африканском континенте и негативным для Запада последствиям в ООН.
Политика3 марта 2023 г.