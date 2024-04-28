Португалия отказалась выплачивать репарации бывшим колониям

Правительство Португалии не поддержало предложение президента Марселу Ребелу ди Соуза о выплате компенсаций за колониальное прошлое и рабство.

Правительство Португалии отказалось инициировать процесс выплаты репараций своим бывшим африканским колониям, сообщило в субботу, 27 апреля, агентство Reuters. О необходимости возместить ущерб ранее заявил президент страны Марселу Ребелу ди Соуза.

В заявлении правительства, которое приводит агентство, говорится, что оно стремится к "углублению взаимных отношений, уважению исторической правды и все более интенсивному и тесному сотрудничеству, основанному на примирении братских народов". Однако у него, как и у предыдущих правительств, "нет процесса или программы конкретных действий" по выплате репараций.

При этом правительство назвало отношения с бывшими колониями "по-настоящему прекрасными" и обратило внимание на сотрудничество в сферах образования, языка, культуры, здравоохранения и экономики.

Президент Португалии говорил, что страна несет ответственность за преступления в колониальную эпоху, и призывал "оплатить расходы". В частности, он предлагал списать долги бывшим колониям и предоставить им финансирование. Это вызвало резкую критику со стороны правых партий, отмечает Reuters.

Колониальное прошлое Португалии

Колониальная эпоха Португалии длилась более пяти столетий. В период с XV по XIX век около шести миллионов африканцев были насильно перевезены на португальских судах через Атлантику и проданы в рабство, главным образом в Бразилию. В число колоний Португалии входили Ангола, Мозамбик, Бразилия, Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Восточный Тимор и некоторые территории в Азии.

Деколонизация африканских стран, подконтрольных Лиссабону, началась в 1974 году, через несколько месяцев после "Революции гвоздик". Она свергла самую продолжительную диктатуру в Европе и положила начало демократии в Португалии.