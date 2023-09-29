Война, день 583-й: помощь Швейцарии в разминировании Украины

Швейцария поможет Украине с разминированием и восстановлением. Великобритания расширила санкции в отношении России. Спортсменам из РФ разрешили выступать на Паралимпиаде в нейтральном статусе.

На 583-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину, в пятницу, 29 сентября, украинская армия продолжает контрнаступление, постепенно освобождая оккупированные территории. ВС РФ наносят удары по населенным пунктам Украины. Заявления представителей воюющих сторон не всегда возможно проверить по независимым источникам.

Швейцария поможет Украине с разминированием и восстановлением

Федеральный совет (правительство) Швейцарии одобрил пакет финансирования в размере 100 миллионов швейцарских франков (103,5 миллиона евро) для разминирования гражданских и сельскохозяйственных территорий в Украине и содействия восстановлению страны. Участие в усилиях по разминированию Украины будут принимать Департамент обороны, гражданской защиты и спорта и Федеральный департамент иностранных дел Швейцарии, каждый из которых предоставит половину суммы.

Средства пойдут на поддержку швейцарских организаций, которые уже помогают с обезвреживанием взрывных устройств в Украине, предоставление оборудования и обучение украинских саперов. За использованием финансирования будет следить посольство Швейцарии в Киеве. Деньги выделят в течение трех лет - с 2024 по 2027 годы.

Установлены имена 33 236 российских военных, погибших в Украине

Журналисты установили имена 33 236 российских военных, погибших в Украине. Такую оценку приводит Русская служба британско медиакомпании BBC, которая вместе с "Медиазоной" и командой волонтеров ведет статистику российских потерь по открытым данным. По информации журналистов, как минимум 2448 российских военных погибли при отражении контрнаступления ВСУ.

Российская сторона в последний раз называла количество погибших 21 сентября 2022 года. По утверждениям Минобороны РФ, к тому моменту в ходе войны погибли 5937 российских солдат и офицеров. Кроме того, в январе российское оборонное ведомство признало гибель 89 военнослужащих в захваченной Макеевке.

Норвегия запрещает въезд автомобилей с российскими номерами

Норвегия с 3 октября вводит запрет на въезд автомобилей с российскими номерами. Норвегия, следуя примеру стран Евросоюза, имеющих границу с Россией, уточняет, что запрет на ввоз, в частности, зарегистрированных в России легковых автомобилей с девятью и меньшим количеством мест в салоне включает также запрет на промежуточный импорт, говорится в сообщении министерства иностранных дел североевропейского королевства.

Под ограничения не попадают автомобили, принадлежащие гражданам ЕС и Норвегии, постоянно проживающим в России. Ограничения не распространяются также на дипломатический транспорт, и автомобили, принадлежащие международным организациям. Кроме того, пересечь границу Норвегии с РФ на автомобилях смогут и россияне в случае возникновения чрезвычайных семейных ситуаций.

Великобритания расширила санкции в отношении РФ

Великобритания расширила санкции в отношении России. Под рестрикции попали, в частности, глава МЧС Александр Куренков, секретарь ЦИК РФ Наталья Бударина, глава исполнительного комитета "Единой России" Александр Сидякин и еще семь человек - назначенные РФ "чиновники" оккупированных территорий Украины. Штрафные меры предполагают арест активов участников санкционного списка и запрет на их въезд в Соединенное Королевство.

Спортсменам из РФ разрешили выступать на Паралимпиаде в нейтральном статусе

Международный паралимпийский комитет допустил спортсменов из России к участию в летних Паралимпийских играх в Париже в 2024 году в индивидуальном качестве и нейтральном статусе. Кроме того, Международный паралимпийский комитет отклонил предложение о полном прекращении членства Паралимпийского комитета России в организации.

ISW: ВСУ отвлекли Россию от наступления в двух направлениях

Разрушения в Купянске Фото: Bram Janssen/AP/dpa

Редкие за последнее время сообщения российских и украинских официальных лиц о наступательных действиях РФ на купянском и лиманском направлениях могут указывать на то, что украинские атаки в других местах отвлекли российские войска от линии Купянск-Сватово-Кременная и значительно ослабили их наступательные усилия в этом районе, указал в ежедневной сводке американский Институт изучения войны (ISW). Кроме того, на этом направлении все активнее действует российская авиация, что также может свидетельствовать об уменьшении наземных атак, добавили аналитики.

В целом российская авиация становится все более активной в Харьковской, Луганской и Херсонской областях и менее активна в районах запада Запорожской области, где украинские силы проводят контрнаступательные операции, подчеркнули эксперты. Cокращение использования российской авиации в Запорожской области серьезно не подорвало оборону России, поскольку силы РФ теперь больше используют ударные беспилотники и сохраняют преимущество в артиллерии, отметили в ISW.

Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию. Призыв продлится с 1 октября по 31 декабря. Ожидается, что в ВС РФ будут направлены 130 тысяч человек. Нынешний призыв станет последним, когда призывной возраст будет ограничен 27 годами. С весны 2024 года на срочную службу будут призывать граждан в возрасте до 30 лет.

Между тем в Генштабе ВС РФ заверили, что новобранцев не будут отправлять на войну. Все призывники будут направлены в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных сил на территории России, но не на аннексированные в 2022 году украинские территории, указал замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

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