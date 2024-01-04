Польские фермеры вновь блокировали КПП на границе с Украиной

Польские фермеры возобновили на КПП "Медыка - Шегини" акцию протеста, начатую в ноябре и приостановленную на время рождественских и новогодних праздников.

Польские фермеры и перевозчики вновь начали блокаду контрольно-пропускного пункта (КПП) "Медыка - Шегини" на польско-украинской границе. Как сообщил в четверг, 4 января, новостной портал RMF24, акция протеста, приостановленная на время рождественских и новогодних праздников, возобновмлась с 8.00 по местному времени. В числе прочего ее участники требуют государственных субсидий на закупку кукурузы, облегчения кредитной и налоговой политики.

Один из лидеров протестующих Роман Кондров заявил, что блокада может быть прекращена, если с министерством сельского хозяйства Польши будет подписано соглашение, учитывающее требования польских фермеров. Как сообщает Polskie Radio, участники акции будут пропускать через границу по три автомобля в час. Блокировку КПП "Медыка - Шегини" предполагается держать в течение месяца.

Блокада КПП на польско-украинской границе

В конце минувшего года, 11 декабря, крупнейший КПП на границе Украины и Польши "Ягодин - Дорохуск" был вновь открыт для движения грузовиков после нескольких недель блокады польскими перевозчиками. Власти польского Дорохуска объявили, что отзывают разрешение проводить протестные акции на этом КПП. Однако 18 декабря блокада возобновилась.

Польские перевозчики, к которым затем присоединились фермеры, блокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной, в том числе "Ягодный - Дорохуск", "Краковец - Корчевая", "Хребенное - Рава-Русская", а позже - "Медыка - Шегини", в середине ноября. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и военных поставок. В результате блокировки КПП у границы скопились тысячи грузовиков.

Смотрите также: