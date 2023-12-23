Польские фермеры разблокировали КПП на границе с Украиной

Протесты польских фермеров и перевозчиков на границе с Украиной продолжаются уже более месяца.

Польские фермеры и перевозчики прекратили блокаду одного из КПП на границе с Украиной. Об этом в субботу, 23 декабря, заявили министр экономики Украины Юлия Свириденко и вице-министр аграрной политики Польши Михал Колодзейчак.

"Польские перевозчики прекратили блокаду контрольно-пропускного пункта "Шегини-Медыка", - написала Свириденко на своей странице в соцсети Х.

Как указал Колодзейчак, польские фермеры согласились разблокировать границу с условием скорейшей реализации трех требований аграриев: дотации на закупку кукурузы, сохранение сельскохозяйственного налога на уровне этого года, продолжение кредитов ликвидности. Колодзейчак пообещал после Нового года сесть за стол переговоров, чтобы выработать общее решение.

Блокада других КПП продолжается

Остальные КПП остаются закрытыми и на Рождество, в частности в Дорогуске, Гребенном и Корчовове.

Ранее министерство инфраструктуры Украины сообщило о прогрессе в переговорах с польской стороной о разблокировании границы и согласовании общего плана действий.

В середине ноября польские перевозчики, к которым позже присоединились фермеры, заблокировали автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и военных поставок.

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