На польско-украинской границе скопилось уже почти 3000 фур

Число грузовиков на границе в связи с протестами польских перевозчиков продолжает увеличиваться. Они требуют пересмотра условий ЕС для украинцев и блокируют им дорогу.

В трех пунктах пропуска на украинской границе с Польшей в очередях скопились около 2800 грузовых транспортных средств из-за протестов польских перевозчиков. Об этом в субботу, 18 ноября сообщил в эфире телемарафона "Единые новости" спикер Государственной погранслужбы Украины Андрей Демченко.

Пограничники ежедневно наблюдают регулярный рост числа грузовиков на пунктах Ягодин-Дорогуск, Краковец-Корчева, Рава-Русская-Хребене. "Больше всего в пункте пропуска Краковец, это где-то 1200 грузовиков; в пункте пропуска Ягодин - 1100 грузовиков, и напротив Рава-Русской - 500", - уточнил текущие данные Демченко.

Представитель Госпогранслужбы также заявил, что дальнобойщики начали выбирать и другие маршруты, в связи с чем уже наблюдается скопление автомобилей на других пунктах - в частности, на пункте пропуска Шегини, где на сейчас находятся уже около 1200 грузовиков. Демченко подчеркнул, что легковые машины и пассажирские автобусы могут свободно пересекать границу и для них движение не блокируется.

Протесты длятся уже почти две недели

6 ноября десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной. По данным полиции Польши, протестующие сотрудники транспортных компаний позволяют проехать легковым машинам, но препятствуют въезду в страну грузовиков, пропуская только один грузовой автомобиль в час.

Польские транспортные компании хотят добиться восстановления использования разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовых транспортных средств. Эти разрешения Евросоюз отменил после нападения России на Украину с целью поддержки украинской экономики. Первоначально данные меры действовали один год, а минувшим летом их продлили до июня 2024 года. Дальнобойщики Польши также критикуют электронную систему регистрации для выезда из Украины после завершения поставок, что приводит к длительному ожиданию, которое, по словам протестующих, может достигать 11-12 дней.

В понедельник, 13 ноября, делегация протестующих дальнобойщиков встретилась с представителями украинского и польского правительств. "Мы не достигли соглашения. Украинская сторона не принимает во внимание наши требования", - заявил в социальных сетях один из лидеров акции протеста в приграничном польском городе Дорогуск.

Словацкие дальнобойщики готовы присоединиться к протестам

Словацкие транспортные компании в четверг, 16 ноября, заблокировали единственный пункт пересечения границы с Украиной для грузовых автомобилей в знак протеста против нечестной, как они утверждают, конкуренции со стороны транспортных предприятий Украины. Акция словацких дальнобойщиков прошла на пункте пропуска Ужгород - Вышне Немецкое. Протест был задуман и как демонстрация солидарности с польскими коллегами, которые продолжают устраивать блокады.

Акция была "предупредительной" и изначально была ограничена одним часом. Дальнобойщики при этом предупреждают о возможной постоянной блокаде, в том числе и для легковых автомобилей, если их требования не будут выполнены. Словацкие дальнобойщики, как и их польские коллеги, хотят добиться восстановления обязательных разрешений на въезд в ЕС для украинских грузовиков.

Два дальнобойщика, две дороги To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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