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Польские фермеры сняли блокаду КПП на границе с Украиной

Жан Рофе
29 апреля 2024 г.

По данным украинской погранслужбы, на последнем из заблокированных пунктов пропуска на границе Польши и Украины возобновилось движение грузовиков.

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Украинские автоперевозчики блокируют движение польского транспорта на КПП "Рава-Русская" в знак протеста, февраль 2024 года
Протесты украинских автоперевозчиков на КПП "Рава-Русская", февраль 2024 годаФото: YURIY DYACHYSHYN/AFP

Польские фермеры прекратили блокировать движение грузовых транспортных средств перед пунктом пропуска "Хребене - Рава-Русская", заявила Государственная пограничная служба Украины в понедельник, 29 апреля. "Оформление и пропуск через границу в двух направлениях осуществляется в обычном режиме", - говорится в сообщении в Telegram-каналe ведомства.

Представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко пояснил, что пункт "Хребене - Рава-Русская" оставался последним заблокированным направлением на границе. "С его разблокировкой мы имеем, к счастью, все направления на границе с Польшей разблокированными", - сказал он в эфире телемарафона.

В то же время на въезд в Польшу не будут пропускать грузовики, которые перемещают зерновые культуры, отметила украинская погранслужба. Этот вид груза может следовать по территории Польши исключительно в режиме транзита.

Переговоры между аграрными ведомствами двух стран продолжатся

Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский поблагодарил польских коллег за "конструктивную работу по разблокированию границы". "Переговоры, которые продолжались, были нелегкими, но главное, что мы имеем результат", - приводит слова министра пресс-служба Минагрополитики.

По данным ведомства, переговоры между министерствами и ассоциациями продолжатся. Стороны договорились ежемесячно обмениваться данными по транзиту сельскохозяйственной продукции, чтобы контролировать ситуацию. Следующая встреча министров сельского хозяйства Украины и Польши запланирована на 7 мая. На ней обсудят условия сотрудничества летом.

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