Варшава и Киев приблизились к соглашению по сельхозпродукции

В Варшаве в четверг, 28 марта, прошли польско-украинские межправительственные консультации под сопредседательством премьер-министров двух стран - Дональда Туска и Дениса Шмыгаля. Главной их темой стали разногласия насчет поставок украинского продовольствия на рынки Европы.

Туск по итогам переговоров итоговой пресс-конференции сообщил, что сторонам удалось приблизиться к соглашению. Он отметил, что за время переговоров страны продвинулись с определением квот на ввоз сельхозпродукции Украины, а также по вопросу транзита товаров со стороны Киева через территорию Польши. Премьер-министр Польши указал, что они со Шмыгалем обсудили недавно принятые ЕС решения в области торговли с Украиной, которые отвечают интересам Варшавы. "Это, вероятно, не вызывает восхищение у украинской стороны, но мы ищем методы, которые не будут болезненными ни для кого", - отметил премьер. По словам Туска, как только Киев и Варшава определят количество продукции, которая может поступать с Украины в Польшу, они приблизятся к решению проблемы.

Шмыгаль, в свою очередь, заявил, что переговоры были чрезвычайно конструктивными. "Сегодня я могу сказать, что у нас определенно наметился прогресс в снятии блокады", - резюмировал он, имея в виду блокаду польскими фермерами ряда контрольно-пропускных пунктов на границе двух стран.

Польские фермеры приостановили блокаду КПП

В тот же день протестующие фермеры временно разблокировали пропускной пункт "Угринов - Долгобычув" на границе с Украиной. Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины. В ведомстве уточнили, что въезд грузовиков через контрольно-пропускной пункт осуществляется в обычном режиме в оба направления движения и продлится ориентировочно до 2 апреля.

В данный момент на КПП возможности пересечь границу ожидают 120 единиц грузового транспорта. Сообщается, что блокировка со стороны Польши двух крупнейших пропускных пунктов "Ягодин" и "Рава-Русская" продолжается.

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