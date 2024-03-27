В ЕС договорились продолжить свободную торговлю с Украиной

В Евросоюзе найден компромисс по продлению режима свободной торговли с Украиной. Он был согласован на уровне послов, которые внесли лишь одно дополнительное условие, касающееся ввоза сельхозпродуктов.

Страны Европейского Союза в среду, 27 марта, достигли компромисса по продлению периода либерализации торговли с Украиной. Об этом сообщила Бельгия, председательствующая в Совете ЕС. По словам ее представителя, послам стран Евросоюза удалось найти "сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственного рынка ЕС".

Текст компромиссного предложения был представлен бельгийской стороной. Он отличается от предыдущего варианта, согласованного неделей ранее Европарламентом и Советом ЕС, тем, что для введения экстренных ограничений на ввоз ряда продуктов из Украины решили использовать показатели 2021 года.

За это предложение должен проголосовать Европейский парламент на пленарной сессии в апреле в Страсбурге. "Работа должна продвигаться очень быстро, чтобы получить "зеленый свет" Европарламента и продлить меры по либерализации торговли вовремя, к 6 июня", - сообщил журналистам чиновник ЕС.

Таким образом, временная приостановка импортных пошлин и квот на экспорт украинских сельхозпродуктов в ЕС будет продлена еще на год, до 5 июня 2025 года. Еврокомиссия может принять экстренные меры и применить любые рычаги, которые сочтет необходимыми, если из-за украинского импорта возникнут значительные сбои на рынках отдельных стран или всего Евросоюза.

Регламент предусматривает "экстренное торможение" ввоза особо "уязвимых" сельскохозяйственных продуктов, а именно птицы, яиц, сахара, овса, кукурузы, круп и меда. Еврокомиссия также обязалась принять меры в случае резкого роста украинского импорта пшеницы. Если импорт этих продуктов превысит средние объемы за 2021 год, пошлины будут введены вновь. Срок для запуска Еврокомиссией экстренных мер - 14 дней. Как подсчитали в Брюсселе, эти меры могут стоить Украине около 330 миллионов евро по сравнению с нынешними доходами.

Срок действующего регламента по приостановке импортных пошлин и квот истекает 5 июня 2024 года.

Соглашение об ассоциации между ЕС и Украиной, включая Углубленную и всеобъемлющую зону свободной торговли, обеспечивает украинским предприятиям преференциальный доступ на рынок Евросоюза с 2016 года. После полномасштабного вторжения России в Украину ЕС ввел автономные торговые меры (АТМ), которые обеспечивают беспошлинный доступ всех украинских товаров в Евросоюз. Эти меры были продлены на один год в 2023-м. В январе 2024 года Еврокомиссия предложила продлить их еще на один год, однако с дополнительными условиями, учитывающими ситуацию на сельскохозяйственном рынке ЕС.

Смотрите также: