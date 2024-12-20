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Польша недовольна убежищем ее экс-чиновнику в Венгрии

Олег Соколенко
20 декабря 2024 г.

Венгрия предоставила убежище экс-заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, против которого на родине заведено уголовное дело по обвинению в коррупции. Варшава в ответ отозвала своего посла из Будапешта.

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Экс-заместитель министра юстиции Польши Марчин Романовский
Марчин Романовский (фото из архива)Фото: Albert Zawada/PAP/picture alliance

Решение Венгрии предоставить убежище бывшему заместителю министра юстиции Польши Марчину Романовскому, против которого на родине заведено уголовное дело по обвинению в коррупции, вызвало недовольство в Варшаве. Об этом в пятницу, 20 декабря, заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский.

"Мы считаем решение правительства Виктора Орбана предоставить политическое убежище Романовскому, подозреваемому в уголовном преступлении и разыскиваемому по европейскому ордеру на арест, враждебным актом по отношению к Республике Польша и принципам Европейского Союза", - написал глава МИД Польши в соцсети X.

Глава администрации премьер-министра Венгрии Орбана обосновал предоставление убежища Романовскому тем, что его дело якобы политически мотивировано. "Действия правительства премьер-министра Дональда Туска создали ситуацию, в которой польское правительство игнорирует решения Конституционного суда и использует уголовное право в качестве инструмента против политических оппонентов", - приводит слова венгерского чиновника агентство dpa.

В Варшаве отвергли эти обвинения и отозвали своего посла из Будапешта на неопределенный срок. Кроме того, посла Венгрии в Варшаве вызвали в министерство иностранных дел Польши, где ему вручили ноту протеста.

Туск сравнил Орбана с Лукашенко

Премьер-министр Польши Дональд Туск также резко раскритиковал венгерские власти за предоставление убежища Романовскому. Коррупционеры, скрывающиеся от преследования, теперь могут выбирать между защитой белорусского правителя Александра Лукашенко и главы правительства Венгрии Виктора Орбана, заявил Туск. "Те, кто наворовал, те, кто коррумпирован, ищут убежища в странах, где правят политики, похожие на них", - подчеркнул польский премьер. В мае убежище в Беларуси запросил глава юридического отдела Национального совета судей Польши Томаш Шмидт.

Сам Орбан сказал, что не в курсе подробностей предоставления политического убежища Романовскому. "Что я знаю так это то, что отношения между Польшей и Венгрией не очень хорошие, особенно после нападок министра юстиции Польши (Адама Боднара - Ред.) на венгерское правительство в Politico", - заявил он. 18 декабря в этом издании вышло интервью Боднара под заголовком "Венгрия при Орбане находится на пути невозврата, предупреждает польский министр".

Романовского подозревают в коррупции

Накануне суд в Варшаве выдал ордер на арест 48-летнего Марчина Романовского. Польская прокуратура ведет в отношении него расследование по подозрению в совершении 11 уголовных преступлений, включая членство в преступной организации, пишет dpa.

Утверждается, что, будучи в 2019-2023 годах заместителем министра юстиции, Романовский направил миллионы из фонда помощи жертвам преступлений на проекты, которые, как надеялся тогдашний министр юстиции Збигнев Зебро, могли принести пользу правившей партии "Право и справедливость" (ПиС).

Сам экс-замминистра отвергает все обвинения и также называет свое преследование политически мотивированным. Романовский заявляет, что у него якобы нет шансов на справедливый суд в Польше.

Марчин Романовский является депутатом Сейма (парламента Польши) от ПиС, а также членом Парламентской ассамблеи Совета Европы, и по этим причинам пользовался иммунитетом от судебного преследования. Однако и Сейм, и ПАСЕ лишили его этого иммунитета.

Спор вокруг судебной реформы в Польше

Находившаяся в Польше у власти до октябрьских выборов национально-консервативная партия "Право и справедливость" провела спорную судебную реформу, включавшую создание Конституционного суда - в его состав вошли судьи, поддерживаемые ПиС. Европейская комиссия сочла, что эта судебная реформа ставит под угрозу демократическое разделение властей, и прекратила выплаты ЕС варшавскому правительству.

Новое правительство Туска несколько раз пыталось упразднить структуры, созданные ПиС, однако не смогло это сделать из-за позиции Конституционного суда. Действующий президент Анджей Дуда, представитель ПиС, также пресекал эти попытки, пользуясь своим правом вето. В 2025 году в Польше будет избран новый президент - на победу своего кандидата надеются и ПиС, и блок "Гражданская коалиция" (ГК) под руководством Туска.

В Венгрии премьер-министр Орбан продвигает судебную реформу, аналогичную польской. Еврокомиссия также классифицирует эти планы как угрозу независимости судебной власти в стране.

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