Польша, Грузия, Литва? Где белорусам все еще рады
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Гости программы:
🔵 Антон Жуков, представитель Центра белорусской солидарности в Варшаве
🔵 Витис Юрконис, директор правозащитной организации Freedom House Vilnius
🔵 Андрей Гнёт, режиссер
Гости программы:
🔵 Антон Жуков, представитель Центра белорусской солидарности в Варшаве
🔵 Витис Юрконис, директор правозащитной организации Freedom House Vilnius
🔵 Андрей Гнёт, режиссер
Политическое ток-шоу DW. Еженедельные дискуссии в прямом эфире в студии Deutsche Welle о наиболее актуальных темах и событиях в России, Беларуси и соседних странах.