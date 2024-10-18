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Польша, Грузия, Литва? Где белорусам все еще рады

Ольга Капустина
6 декабря 2024 г.

Вьетнам выдал властям РБ бывшего бойца полка Калиновского, который не смог легализоваться в странах Европы. Литва может признать белорусов угрозой нацбезопасности за работу на госпредприятиях. А в Польше усиливаются антимигрантские настроения. Еще в 2020 году все эти страны охотно принимали политических мигрантов из Беларуси. Где спустя четыре года все еще рады белорусам?

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Гости программы:

🔵 Антон Жуков, представитель Центра белорусской солидарности в Варшаве

🔵 Витис Юрконис, директор правозащитной организации Freedom House Vilnius

🔵 Андрей Гнёт, режиссер

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