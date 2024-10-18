Польша, Грузия, Литва? Где белорусам все еще рады

06.12.2024 6 декабря 2024 г.

Вьетнам выдал властям РБ бывшего бойца полка Калиновского, который не смог легализоваться в странах Европы. Литва может признать белорусов угрозой нацбезопасности за работу на госпредприятиях. А в Польше усиливаются антимигрантские настроения. Еще в 2020 году все эти страны охотно принимали политических мигрантов из Беларуси. Где спустя четыре года все еще рады белорусам?