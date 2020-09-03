Политики в ФРГ не видят связи дела Навального с "Северным потоком - 2"

Эксперт ХДС призвал не игнорировать энергосферу при обсуждении санкций против России из-за отравления Навального, а эксперт СвДП выступил за временный мораторий на завершение "Северного потока - 2".
Сразу несколько известных немецких политиков в четверг, 3 сентября, призвали не связывать будущее строящегося газопровода "Северный поток - 2" с возможными санкциями в отношении РФ как ответ на доказанное отравление российского оппозиционера Алексея Навального. Нельзя игнорировать сферу энергетики, когда речь пойдет о штрафных мерах, уверен эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции правящего в Германии Христианско-демократического союза (ХДС) в бундестаге Юрген Хардт (Jürgen Hardt). При этом вопрос о завершении строительства газопровода не является центральным в дебатах о санкциях, подчеркнул он. Хардт призвал обдумать последствия возможных штрафных мер. Необходимо задаться вопросом, удастся ли после их введения "достучаться до сердец и голов россиян", считает политик.
Будущее газопровода и доказанное отравление россиянина никак не связаны, считает председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер (Markus Söder). По его мнению, поиск баланса между интересами и ценностями станет большим вызовом для Берлина. Партия поддерживает призыв канцлера Ангелы Меркель к отчетливому прояснению ситуации, отметил Зёдер, особо выделив необходимость найти четкую единую позицию Европы.
Председатель фракции второго партнера по коалиции - Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) тоже считает необходимым отыскать равновесие. "Нам необходима Россия, чтобы избежать эскалации определенных мировых кризисов", - объяснил политик. При этом Мютцених допускает "все варианты" при прояснении будущего газопровода.
В свою очередь первый заместитель лидера фракции ХДС/ХСС в бундестаге Александр Добриндт (Alexander Dobrindt) назвал неразумными отдельные меры, включая возможный отказ Германии от завершения проекта, в качестве реакции на дело Навального. Отравление политика "существенно осложнит отношения Европы и России" и потребует "четкого ответа", уверен Добриндт, особо выделивший необходимость единой реакции Европы.
Между тем эксперт по внешней политике Свободной демократической партии (СвДП) Александер Ламбсдорф (Alexander Lambsdorff) выступает за введение моратория на продолжение работ по прокладке газопровода до тех пор, пока российские власти не будут готовы сотрудничать с расследователями покушения на Навального. Сегодня с Москвой нельзя вести дела так же, как это было прежде, подчеркнул политик. По его мнению, "неожиданно жесткое" заявление канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel) означает "крупную трещину" в отношениях Берлина и Москвы. Ситуацию необходимо обсудить на уровне Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Совета Европы и ООН, считает Ламбсдорф. Он ожидает совместной реакции Евросоюза и НАТО.
С призывом не увязывать будущее "Северного потока - 2" с отравлением Навального выступила и правопопулистская "Альтернатива для Германии" (АдГ). В противном случае будет поставлена под угрозу энергетическая безопасность ФРГ, считает сопредседатель АдГ Тино Крупалла (Tino Chrupalla). Он призвал прояснить ситуацию с россиянином, а его соратник по партии, депутат Европарламента Максимилиан Кра (Maximilian Krah) усомнился в убедительности обвинений в адрес Кремля.
Алексею Навальному 20 августа стало плохо в самолете по пути из Томска в Москву. После экстренной посадки в Омске оппозиционера отвезли в больницу. Он был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Находящегося в медикаментозной коме оппозиционера утром 22 августа доставили в Берлин после длительной задержки. Эксперты "Шарите" обнаружили у Навального признаки отравления субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы.
Спецлаборатория вооруженных сил Германии - бундесвера по просьбе "Шарите" провела токсикологический анализ проб, взятых у россиянина. Эксперты установили следы химического вещества группы "Новичок". В правительстве ФРГ подчеркнули, что выводы спецлаборатории не подлежат сомнению. В то же время Кремль заявляет, что Берлин пока не информировал Москву о последних выводах немецких экспертов.
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