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Полиция разогнала митинг оппозиции в Ереване

Алексей Волошинов
12 июня 2024 г.

Протестующие в Ереване пытались заблокировать вход в парламент, полиция применила против них светошумовые гранаты. Задержаны около 100 человек.

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Глава движения "Тавуш во имя Родины", руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян выступает перед митингующими в Ереване
Глава движения "Тавуш во имя Родины", руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян выступает перед митингующими в ЕреванеФото: Alexander Patrin/TASS /IMAGO

В Ереване полиция разогнала акцию протеста у парламента Армении в среду, 12 июня. На митинге были задержаны 98 человек, пишут местные СМИ со ссылкой на министерство внутренних дел страны. Еще 98 гражданских и полицейских, по данным местного Минздрава, обратились за медицинской помощью. 66 из них уже выписаны из медучреждений, еще 32 получают продолжать медицинскую помощь. "У них легкие и средние травмы", - написали в министерстве.

Протестующие пытались перекрыть вход в парламент

В парламенте Армении во время акции выступал премьер-министр Никол Пашинян. Один из лидеров протеста, глава движения "Тавуш во имя Родины", руководитель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви Баграт Галстанян призвал протестующих перекрыть вход в парламент, чтобы премьер не смог выйти оттуда.

Между участниками акции и полицейскими начались столкновения. Митингующие пытались прорвать заграждения, а правоохранители в свою очередь применили светошумовые гранаты для разгона.

Митингующие недовольны делимитацией границы с Азербайджаном

Массовые протесты в Армении с требованием отставки Никола Пашиняна длятся уже больше месяца. Причиной недовольства их участников стала делимитация границы страны с Азербайджаном, в результате которой четыре села перешли под контроль Баку. Власти в Ереване заявляли, что делимитация позволит Армении снизить риски, связанные с безопасностью. Однако оппозиция сочла эти действия территориальной уступкой.

Глава движения "Тавуш во имя Родины" Баграт Галстанян уже призвал протестующих снова собраться у здания правительства страны утром в четверг, 13 июня.

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