  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
ПолитикаСША

Стрельба в Трампа: в США призвали к реформе Секретной службы

Александра Иванова
18 октября 2024 г.

Без фундаментальной реформы Секретной службы покушения, подобные покушению на Дональда Трампа в Пенсильвании, будут повторяться, считает независимая комиссия.

https://p.dw.com/p/4lvyG
Агенты Секретной службы США на месте стрельбы в экс-презиидента США Дональда Трампа в Пенсильвании
Агенты Секретной службы США на месте стрельбы в Дональда Трампа в ПенсильванииФото: Brendan McDermid/REUTERS

Секретная служба США нуждается в фундаментальной реформе и новом руководстве, в противном случае избежать новых покушений на кандидатов в президенты страны и других охраняемых лиц не удастся. К таким выводам пришла независимая комиссия, расследующая июльское покушение в Пенсильвании на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, который борется за второй президентский срок на нынешних выборах. Отрывки из письма комиссии в адрес министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса агентство AP привело вечером в четверг, 17 октября.

Письмо сопровождает отчет комиссии на 52 страницах. В этом документе, в частности, подчеркивается, что в день покушения на политика внутри Секретной службы была плохо налажена коммуникация. Кроме того, агенты не обеспечили безопасность здания, с которого стрелок открыл огонь. К тому же, полагают авторы доклада, спецслужба не смогла правильно оценить индивидуальные риски в отношении Трампа.

"Секретной службе требуется фундаментальная реформа, чтобы выполнять свою миссию, - указывают авторы. - Без этой реформы, как полагает независимая  комиссия, очередной Батлер (город, где было совершено покушение. - Ред.) может случиться и случится снова".

Два покушения на Дональда Трампа

13 июля 20-летний мужчина залез на крышу здания, расположенного вблизи места выступления Дональда Трампа, и открыл по экс-президенту огонь в тот момент, когда республиканец общался со своими избирателями. В  результате один из участников митинга погиб, еще двое получили ранения. Бывший глава Белого дома был ранен в ухо, перед тем как его увели со сцены агенты Секретной службы. После покушения на Трампа директор спецслужбы Кимберли Читл ушла в отставку.

15 сентября в гольф-клубе во Флориде произошло второе вероятное покушение на Трампа. 58-летний мужчина через забор направил винтовку на Трампа, игравшего в тот момент в гольф. В ходе расследования прокуратура представила улики, которые, по ее мнению, подтверждают факт планировавшегося покушения. В числе прочего, найдено письмо подозреваемого, в котором содержится намек на "попытку покушения на Дональда Трампа", а также рукописный список дат и мест выступлений политика. Задержанный пока не признал свою вину. Адвокаты безуспешно пытались добиться его освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение.

После этого президент США Джо Байден заявил, что что Секретной службе требуется больше сотрудников для выполнения своих обязанностей.

Реакция Секретной службы на провалы с безопасностью

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу 17 октября заявил, что спецслужба уже "повысила свою готовность, улучшила оперативную и организационную связь и внедрила усиленные меры по защите бывшего президента и других охраняемых лиц". В Секретной службе отметили также, что изучают возможности по удержанию сотрудников, модернизации технологий и обучения, а также работают с Конгрессом над увеличением финансирования.

Со своей стороны Алехандро Майоркас заявил, что его ведомство принимает меры реагирования на "провалы в сфере безопасности" на митинге в Пенсильвании и на то, что названо в отчете комиссии "систематическими и фундаментальными проблемами, которые лежат в основе этих провалов".

Секретная служба США отвечает за безопасность первых лиц в стране.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Экс-президент США Трамп отрицает свою вину и по третьему уголовному делу - о штурме Капитолия и попытках изменить итоги выборов главы Белого дома. Но давление на него растет. Карикатура DW.

Политика Трампа в карикатурах

Политика Трампа в карикатурах

Политические карикатуры об экс-президенте США - в галерее DW.
Политика3 июня 2024 г.13 фото
external

Президентские выборы в США: демократы и республиканцы борются за голоса избирателей в Пенсильвании

Президентские выборы в США: демократы и республиканцы борются за голоса избирателей в Пенсильвании

Пенсильвания – один из так называемых "колеблющихся штатов" в США. Многие избиратели здесь еще не определились, за кого будут голосовать на президентских выборах. Агитаторы от демократов и от республиканцев борются здесь за каждый голос, понимая, что следующая глава истории США будет написана именно в таких городках, как Джонстаун, в котором побывала корреспондентка DW Инес Поль.
Политика2 октября 2024 г.04:00 мин.
Дональд Трамп с кровью на правой щеке в окружении сотрудников спецслужб поднял вверх сжатую в кулак руку

Покушение на Дональда Трампа и его последствия

Покушение на Дональда Трампа и его последствия

В Дональда Трампа стреляли во время выступления на предвыборном митинге. О событиях 13 июля и о том, как покушение может повлиять на избирательную кампанию в преддверии выборов президента США, - в материалах DW.
Политика16 июля 2024 г.
Показать еще