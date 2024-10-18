Стрельба в Трампа: в США призвали к реформе Секретной службы

Секретная служба США нуждается в фундаментальной реформе и новом руководстве, в противном случае избежать новых покушений на кандидатов в президенты страны и других охраняемых лиц не удастся. К таким выводам пришла независимая комиссия, расследующая июльское покушение в Пенсильвании на экс-главу Белого дома Дональда Трампа, который борется за второй президентский срок на нынешних выборах. Отрывки из письма комиссии в адрес министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса агентство AP привело вечером в четверг, 17 октября.

Письмо сопровождает отчет комиссии на 52 страницах. В этом документе, в частности, подчеркивается, что в день покушения на политика внутри Секретной службы была плохо налажена коммуникация. Кроме того, агенты не обеспечили безопасность здания, с которого стрелок открыл огонь. К тому же, полагают авторы доклада, спецслужба не смогла правильно оценить индивидуальные риски в отношении Трампа.

"Секретной службе требуется фундаментальная реформа, чтобы выполнять свою миссию, - указывают авторы. - Без этой реформы, как полагает независимая комиссия, очередной Батлер (город, где было совершено покушение. - Ред.) может случиться и случится снова".

Два покушения на Дональда Трампа

13 июля 20-летний мужчина залез на крышу здания, расположенного вблизи места выступления Дональда Трампа, и открыл по экс-президенту огонь в тот момент, когда республиканец общался со своими избирателями. В результате один из участников митинга погиб, еще двое получили ранения. Бывший глава Белого дома был ранен в ухо, перед тем как его увели со сцены агенты Секретной службы. После покушения на Трампа директор спецслужбы Кимберли Читл ушла в отставку.

15 сентября в гольф-клубе во Флориде произошло второе вероятное покушение на Трампа. 58-летний мужчина через забор направил винтовку на Трампа, игравшего в тот момент в гольф. В ходе расследования прокуратура представила улики, которые, по ее мнению, подтверждают факт планировавшегося покушения. В числе прочего, найдено письмо подозреваемого, в котором содержится намек на "попытку покушения на Дональда Трампа", а также рукописный список дат и мест выступлений политика. Задержанный пока не признал свою вину. Адвокаты безуспешно пытались добиться его освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение.

После этого президент США Джо Байден заявил, что что Секретной службе требуется больше сотрудников для выполнения своих обязанностей.

Реакция Секретной службы на провалы с безопасностью

Исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу 17 октября заявил, что спецслужба уже "повысила свою готовность, улучшила оперативную и организационную связь и внедрила усиленные меры по защите бывшего президента и других охраняемых лиц". В Секретной службе отметили также, что изучают возможности по удержанию сотрудников, модернизации технологий и обучения, а также работают с Конгрессом над увеличением финансирования.

Со своей стороны Алехандро Майоркас заявил, что его ведомство принимает меры реагирования на "провалы в сфере безопасности" на митинге в Пенсильвании и на то, что названо в отчете комиссии "систематическими и фундаментальными проблемами, которые лежат в основе этих провалов".

Секретная служба США отвечает за безопасность первых лиц в стране.