ФБР: Инцидент у гольф-клуба может быть покушением на Трампа

Неизвестный мужчина прятался у ограды гольф-клуба Дональда Трампа в Уэст-Палм-Бич. После обнаружения агентом Секретной службы он попытался скрыться, оставив в кустах автомат АК-47 и камеру GoPro.

Инцидент со стрельбой в гольф-клубе в городе Уэст-Палм-Бич, штат Флорида, может быть очередной попыткой покушения на кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа, сообщило в воскресенье, 15 сентября, Федеральное бюро расследований США (ФБР). Представитель ведомства в рамках пресс-конференции заявил, что на расследование произошедшего брошены "все ресурсы ФБР".

Шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу рассказал журналистам, что во время задержания подозреваемый в инциденте был безоружен и вел себя "относительно спокойно". Никаких заявлений о своей причастности к предполагаемому покушению мужчина не делал. По словам Брэдшоу, в кустах, где укрывался подозреваемый, были обнаружены автомат АК-47, камера GoPro и два рюкзака с керамической плиткой.

Сам Трамп уже направил письмо спонсорам своей предвыборной кампании, заверив сторонников, что здоров и находится в безопасности. "Рядом со мной были слышны выстрелы, но, прежде чем слухи начнут выходить из-под контроля, я хотел бы, чтобы вы услышали это первыми: Я в безопасности и здоров. Ничто не остановит меня. Я никогда не сдамся. Я всегда буду любить вас за вашу поддержку", - написал он.

Инцидент в гольф-клубе Трампа

Предполагается, что агент Секретной службы США заметил дуло винтовки, торчащее в заграждении, во время пребывания Дональда Трампа на поле для гольфа, после чего "вступил в контакт" с неизвестным мужчиной.

Свидетель инцидента сообщил сотрудникам офиса шерифа округа Палм-Бич, что видел, как подозреваемый выбежал из кустов и запрыгнул в черный Nissan. Ему удалось сфотографировать автомобиль и номерной знак. В скором времени мужчина был задержан.

Июльское покушение на Трампа

На Дональда Трампа 13 июля было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и спрятался за кафедрой. Его окружили охранники, раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены. Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщили в ФБР. В результате стрельбы погиб 50-летний посетитель митинга, еще два человека были ранены. Нападавший был застрелен сотрудниками служб безопасности. Многие мировые лидеры, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz), осудили покушение и выразили соболезнования.