У гольф-клуба Трампа раздались выстрелы, он в безопасности

В предвыборном штабе Дональда Трампа заявили, что поблизости от него произошла стрельба. Кандидат в президенты США от республиканцев в безопасности, других подробностей не приводится.

В "непосредственной близости" от кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа раздались выстрелы. Об этом в воскресенье, 15 сентября, в своем аккаунте в соцсети Х написал его предвыборный штаб. Сообщается, что экс-президент Соединенных Штатов в безопасности. Других подробностей случившегося не приводится.

При этом сын Трампа, Дональд Трамп-младший, в своем аккаунте в Х утверждает, что рядом с местом происшествия в кустах был найден автомат АК-47. "Подозреваемый, по имеющимся данным, был задержан", - добавил Трамп-младший.

Газета New York Post со ссылкой на источники в органах безопасности пишет, что выстрел произвел только агент Секретной службы США. Подозреваемый задержан, о его мотивах ничего не известно. Агентство Reuters при этом передает со ссылкой на два источника, что рядом с полем для гольфа в Палм-Бич, штат Флорида, принадлежащим Трампу, прозвучало несколько выстрелов.

До этого New York Post сообщала, что два человека устроили перестрелку, не направленную на экс-президента.

Пресс-секретарь Секретной службы США Энтони Гульельми в своем аккаунте в Х написал, что ведомство расследует инцидент совместно с офисом шерифа округа Палм-Бич. Он также пообещал, что вскоре Секретная служба и офис местного шерифа проведут совместный брифинг для прессы.

В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис были проинформированы о случившемся и "с облегчением узнали, что он (Трамп - Ред.) в безопасности". "Насилию нет места в Америке", - отметила Харрис, являющаяся кандидатом на пост главы государства от Демократической партии.

В июле на Трампа было совершено покушение

На Дональда Трампа 13 июля было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Раздались четыре выстрела, после чего экс-президент схватился за ухо и перед пятым и шестым выстрелами успел спрятаться за кафедрой. В этот момент его окружили охранники, и раздалось еще несколько выстрелов. Затем Трампа, у которого из уха шла кровь, вывели со сцены.

Экс-президент был доставлен в больницу, где ему оказали помощь. Позже Трамп в своей соцсети Truth Social поблагодарил спецслужбы за быструю реакцию. "Самое главное, я хочу выразить свои соболезнования семье человека, который был убит на митинге, а также семье другого человека, который был тяжело ранен", - написал он.

Нападение на Трампа совершил 20-летний Томас Мэтью Крукс, сообщил представитель Федерального бюро расследований (ФБР). Других деталей пресс-служба не привела. Ранее ФБР официально признало стрельбу на предвыборном митинге "попыткой покушения" на Трампа.