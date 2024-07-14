ФБР: Стрелявший в Трампа действовал в одиночку

Совершенная накануне попытка застрелить бывшего президента США Дональда Трампа расследуется как покушение на убийство, "но также рассматривается как потенциальный акт внутреннего терроризма", заявил заместитель директора контртеррористического отдела Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Уэллс в воскресенье, 14 июля.

Стрельба велась из полуавтоматической винтовки типа AR, купленной легально. В ФБР отметили, что стрелявший в Трампа 20-летний Томас Мэтью Крукс действовал в одиночку, а его мотивы пока остаются неясны. Правоохранители изучают биографию Крукса, его повседневную деятельность и соцсети, но пока "не заметили ничего угрожающего", сообщил замдиректора ФБР Пол Эббейт. Служба также пытается получить доступ к мобильному телефону Крукса.

Эббейт заявил, что после стрельбы "в интернете усилилась риторика, связанная с угрозами насилия". По его словам, в Сети появились люди, подражающие стрелку или пытающиеся выдавать себя за него, хотя "он сейчас, безусловно, мертв".

Покушение на Дональда Трампа в Пенсильвании

В экс-президента США, республиканца Дональда Трампа выстрелили 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Батлере, штат Пенсильвания. Пуля попала в верхнюю часть правого уха политика. В результате стрельбы погиб 50-летний мужчина, еще два посетителя митинга были ранены. Их состояние стабильно, сообщила полиция штата Пенсильвания. Нападавший, которого впоследствии идентифицировали как 20-летнего жителя города Бетел-Парк в Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса, застрелили спецслужбы.

Целый ряд мировых политических лидеров, в том числе президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier) и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) осудили покушение на Дональда Трампа и высказали соболезнования.