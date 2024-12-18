Под Дамаском нашли два массовых захоронения

По данным экс-посла США по особым поручениям Стивена Раппа, не менее 100 000 человек в Сирии, вероятно, были убиты или замучены при режиме Башара Асада.

В Сирии при ее правителе Башаре Асаде с 2013 года могло быть замучено и убито более 100 000 человек. Такую оценку высказал в беседе с агентством Reuters во вторник, 17 декабря, бывший посол США по особым поручениям Стивен Рапп, занимавшийся расследованием военных преступлений.

Ранее он посетил два массовых захоронения: в городах Кутайфа и Наджха недалеко от Дамаска. "У нас определенно есть более 100 000 человек, которые исчезли в этой машине (массовых пыток и убийств. - Ред.) и были замучены до смерти, - заявил он. - Я не сомневаюсь в такого рода цифрах, учитывая то, что мы видели в этих массовых захоронениях".

"Мы действительно не видели ничего подобного со времен нацистов", - указал Рапп. Ранее он руководил стороной обвинения в трибуналах по военным преступлениям в Руанде и Сьерра-Леоне, а сейчас работает с сирийским гражданским обществом над документированием доказательств военных преступлений режима Асада и помогает подготовиться к возможным судебным процессам, поясняет Reuters.

Со своей стороны правозащитник Муаз Мустафа, возглавляющей организацию "Сирийская оперативная группа по чрезвычайным ситуациям" с головным офисом в США, сказал журналистам, что, по его оценке, не менее ста тысяч тел захоронено только в Кутайфе.

Обвинения в массовых казнях и применении химоружия

По мнению Стивена Раппа, режим Асада был "системой государственного террора, ставшего машиной смерти". Как Башара Асада, так и его отца Хафеза, занимавшего до него пост президента Сирии и скончавшегося в 2000 году, правозащитные группы и правительства других государств обвиняют в масштабных нарушениях прав человека и таких преступлениях, как массовые казни внутри тюремной системы и применение химоружия против сирийского народа. Башар Асад, бежавший от повстанцев в Москву, отрицает все обвинения в этой связи.

По данным Международной комиссии в Гааге по пропавшим без вести, в Сирии может существовать до 66 мест массовых захоронений, однако эти сведения пока не проверены. По данным международных и сирийских организаций, включая ООН и Сирийскую сеть по правам человека, более 150 000 человек в стране считаются пропавшими без вести.