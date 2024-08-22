Под Берлином вырубили 500 000 деревьев из-за завода Tesla

Строительство гигафабрики Tesla в Грюнхайде под Берлином привело к масштабной вырубке лесов на территории площадью 329 гектаров. Это эквивалентно примерно полумиллиону деревьев, пишет во вторник, 22 августа, британская газета The Guardian со ссылкой на анализ спутниковых снимков, проведенный компанией Kayrros.

Как следует из этих данных, вырубка длилась с 2020 по 2023 год. При этом в июле 2024 года власти федеральной земли Бранденбург одобрили планы расширить единственный в Европе завод электромобилей Tesla в целях наращивания производства, против чего неоднократно выступали экологические активисты.

"В одном из самых засушливых регионов Германии уже уничтожено слишком много объектов окружающей среды. Необходимо предотвратить расширение производства и связанное с ним еще большее уничтожение лесов, а также угрозу охраняемой территории питьевой воды", - цитирует The Guardian активистку Каролину Джево из организации Turn Off Tesla’s Tap ("Перекройте кран Tesla"). По ее словам, анализ Kayrros показал, что производство Tesla не только нанесло локальный ущерб природе, но и привело к глобальным последствиям в результате добычи редкоземельных металлов, использующихся в производстве аккумуляторных батарей для электромобилей.

Акции протеста и диверсии против завода Tesla в Грюнхайде

С мая 2024 года экоактивисты протестуют против запланированного расширения гигафабрики, сооружая домики на деревьях в близлежащем лагере и пытаясь штурмовать территорию завода. В начале марта неизвестные подожгли опору линии электропередачи, что привело к сбою в подаче электроэнергии в нескольких населенных пунктах рядом с Берлином. Обесточена была и фабрика Tesla. Тогда автопроизводитель был вынужден остановить производство и эвакуировать сотрудников предприятия.

Компания американского миллиардера Илона Маска производит электромобили в Грюнхайде с марта 2022 года. На фабрике занято около 12 тысяч человек.