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Сотни протестуют против расширения завода Tesla под Берлином

Александра Иванова
11 мая 2024 г.

Защитники природы и жители города Грюнхайде опасаются, что расширение завода Tesla приведет к загрязнению водоемов и природы в целом.

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Полицейские у палаток протестующих против расширения завода Tesla в Грюнхайде
Полицейские у палаток протестующих против расширения завода Tesla в ГрюнхайдеФото: Carsten Koall/dpa/picture alliance

Как минимум тысяча людей, по данным полиции, в субботу, 11 мая, приняла участие в акции протеста против расширения завода американского автопроизводителя Tesla в городе Грюнхайде, расположенном недалеко от Берлина. Организаторы акции насчитали две тысячи участников.

Протестующие устроили шествие по городу, от железнодорожной станции Фангшлойзе до самого завода Tesla, под лозунгом "Вода. Лес. Справедливость". Как передает агентство AFP, в начале мероприятия произошла небольшая стычка между демонстрантами и полицией, однако вскоре разногласия были улажены.

Накануне активисты попытались незаконно проникнуть на территорию завода Tesla, однако полиция помешала им. При этом произошли стычки, в ходе которых пострадали несколько протестующих и 21 сотрудник полиции. Полицейские прибегли к дубинкам и слезоточивому газу. Несколько человек были временно взяты под стражу.

Опасения защитников природы

Протестующие против планов производителя электромобилей расширить производство в германской федеральной земле Бранденбург опасаются, что этот шаг навредит природе и приведет к загрязнению воды в регионе.

Акции защитников природы против вырубки леса, необходимой для расширения завода, проводятся в регионе с февраля. В ходе опроса на тему перспективы расширения завода Tesla большинство жителей города Грюнхайде высказались против этого проекта.

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