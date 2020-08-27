Почему спасение болотных черепах оказалось под угрозой (фото)

Ринлух • В Германии, как мы уже подробно рассказывали, много лет осуществляются программы по сохранению в дикой природе европейских болотных черепах (нем. Europäische Sumpfschildkröte) - единственного здешнего вида из этого отряда животных. Они находятся на грани исчезновения и внесены в немецкую Красную книгу.

В естественной среде обитания на территории Федеративной Республики последняя популяция этих черепах была обнаружена в одной из болотистых местностей Бранденбурга около Ринлуха в 1998 году. Как раз там сейчас сделаны эти фотографии - на специальной станции Naturschutzstation Rhinluch, где черепашек разводят и выпускают на свободу.

Европейская болотная черепаха в одном из аквариумов на станции в Ринлухе

Немецким черепахам угрожают жара, засуха и американские еноты

Как сообщает агентство dpa, сейчас этот проект оказался под угрозой, но не из-за финансовых или организационных проблем. Причина - в потеплении земного климата, вернее - третьем подряд экстремально жарком и засушливом летнем периоде. Болота почти высохли. Если погодная ситуация не изменится, то жить в дикой природе черепахам будет негде.

Сейчас здесь насчитывается около 120 черепашек - от недавно вылупившихся до взрослых особей. Около 50 после достижения двухлетнего возраста до сих ежегодно выпускали на свободу в отдаленных и укромных уголках на бранденбургских болотах.

Руководитель экологической станции в Ринлухе Норберт Шневайс держит в руках 30-летнюю европейскую болотную черепаху

Следующее поколение черепашек в инкубаторе

Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом.

Все большую угрозу для черепах также представляют американские еноты и енотовидные собаки, обитающие в этих местах. По словам руководителя экологической станции в Ринлухе Норберта Шневайса (Norbert Schneeweiß), у каждой четвертой или пятой черепахи, которых находят на болотах, имеются следы от нападений - например, отсутствуют одна или несколько конечностей. При этом американские еноты даже способны вскрывать панцири взрослых животных.

Подрастающая черепашка, так сказать, во время обеда

Болотные черепахи в Германии - на грани вымирания

В Средние века европейские болотные черепахи в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой. В Германии они сейчас находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки.

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