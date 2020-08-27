Почему спасение болотных черепах оказалось под угрозой (фото)

Европейские болотные черепахи хорошо себя чувствуют во многих других странах, но в Германии находятся на грани исчезновения.
Ринлух • В Германии, как мы уже подробно рассказывали, много лет осуществляются программы по сохранению в дикой природе европейских болотных черепах (нем. Europäische Sumpfschildkröte) - единственного здешнего вида из этого отряда животных. Они находятся на грани исчезновения и внесены в немецкую Красную книгу.
В естественной среде обитания на территории Федеративной Республики последняя популяция этих черепах была обнаружена в одной из болотистых местностей Бранденбурга около Ринлуха в 1998 году. Как раз там сейчас сделаны эти фотографии - на специальной станции Naturschutzstation Rhinluch, где черепашек разводят и выпускают на свободу.
Как сообщает агентство dpa, сейчас этот проект оказался под угрозой, но не из-за финансовых или организационных проблем. Причина - в потеплении земного климата, вернее - третьем подряд экстремально жарком и засушливом летнем периоде. Болота почти высохли. Если погодная ситуация не изменится, то жить в дикой природе черепахам будет негде.
Сейчас здесь насчитывается около 120 черепашек - от недавно вылупившихся до взрослых особей. Около 50 после достижения двухлетнего возраста до сих ежегодно выпускали на свободу в отдаленных и укромных уголках на бранденбургских болотах.
Руководитель экологической станции в Ринлухе Норберт Шневайс держит в руках 30-летнюю европейскую болотную черепаху
Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом.
Все большую угрозу для черепах также представляют американские еноты и енотовидные собаки, обитающие в этих местах. По словам руководителя экологической станции в Ринлухе Норберта Шневайса (Norbert Schneeweiß), у каждой четвертой или пятой черепахи, которых находят на болотах, имеются следы от нападений - например, отсутствуют одна или несколько конечностей. При этом американские еноты даже способны вскрывать панцири взрослых животных.
В Средние века европейские болотные черепахи в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой. В Германии они сейчас находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки.
Смотрите также:
Красота, которая затягивает
В Германии работают добровольные службы спасения диких животных. Сейчас они переполнены. Одна из причин - изменение климата.
Коллеги-зоозащитники с любовью называют Даниелу Франце из Бранденбурга приемной мамой для лис. Она и ее муж спасли и выходили уже около 20 осиротевших детенышей.
Krötenwanderung - этим словом в Германии называют весеннюю миграцию амфибий. Из-за аномальной теплой погоды в этом году она уже началась здесь в середине февраля!
Этот снимок попал в нашу рубрику "Кадр за кадром" не из-за живописного тумана.
В немецкой земле Шлезвиг-Гольштейн этих ящериц специально разводят и выпускают в дикую природу.
Эта фотография сделана на Нойштедском болоте в Нижней Саксонии. Для туристов здесь проложена специальная деревянная дорожка, которую после зимы сейчас готовят вновь открыть для прогулок.
Какие правила следует соблюдать в немецких лесах - причем не только в пожароопасные периоды?
Немецкие лесники озабочены новым хобби любителей природы - поисками рогов, сброшенных благородными оленями. Почему это плохо?