 Почему спасение болотных черепах оказалось под угрозой (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 27.08.2020

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По Германии

Почему спасение болотных черепах оказалось под угрозой (фото)

Европейские болотные черепахи хорошо себя чувствуют во многих других странах, но в Германии находятся на грани исчезновения.

Европейские болотные черепахи - взрослая и вылупившаяся всего несколько недель назад

Европейские болотные черепахи - взрослая и вылупившаяся всего несколько недель назад

Ринлух • В Германии, как мы уже подробно рассказывали, много лет осуществляются программы по сохранению в дикой природе европейских болотных черепах (нем. Europäische Sumpfschildkröte) - единственного здешнего вида из этого отряда животных. Они находятся на грани исчезновения и внесены в немецкую Красную книгу.

В естественной среде обитания на территории Федеративной Республики последняя популяция этих черепах была обнаружена в одной из болотистых местностей Бранденбурга около Ринлуха в 1998 году. Как раз там сейчас сделаны эти фотографии - на специальной станции Naturschutzstation Rhinluch, где черепашек разводят и выпускают на свободу.

Европейская болотная черепаха в одном из аквариумов на станции в Ринлухе

Европейская болотная черепаха в одном из аквариумов на станции в Ринлухе

Немецким черепахам угрожают жара, засуха и американские еноты

Как сообщает агентство dpa, сейчас этот проект оказался под угрозой, но не из-за финансовых или организационных проблем. Причина - в потеплении земного климата, вернее - третьем подряд экстремально жарком и засушливом летнем периоде. Болота почти высохли. Если погодная ситуация не изменится, то жить в дикой природе черепахам будет негде.

Сейчас здесь насчитывается около 120 черепашек - от недавно вылупившихся до взрослых особей. Около 50 после достижения двухлетнего возраста до сих ежегодно выпускали на свободу в отдаленных и укромных уголках на бранденбургских болотах.

Руководитель экологической станции в Ринлухе Норберт Шневайс держит в руках 30-летнюю европейскую болотную черепаху

Руководитель экологической станции в Ринлухе Норберт Шневайс держит в руках 30-летнюю европейскую болотную черепаху

Следующее поколение черепашек в инкубаторе

Следующее поколение черепашек в инкубаторе

Экологи называют болотных черепах санитарами водоемов - они поедают погибших рыб, улиток и так далее, что помогает сохранять чистоту и поддерживать равновесие экологической системы в целом.

Все большую угрозу для черепах также представляют американские еноты и енотовидные собаки, обитающие в этих местах. По словам руководителя экологической станции в Ринлухе Норберта Шневайса (Norbert Schneeweiß), у каждой четвертой или пятой черепахи, которых находят на болотах, имеются следы от нападений - например, отсутствуют одна или несколько конечностей. При этом американские еноты даже способны вскрывать панцири взрослых животных.

Подрастающая черепашка, так сказать, во время обеда

Подрастающая черепашка, так сказать, во время обеда

Болотные черепахи в Германии - на грани вымирания

В Средние века европейские болотные черепахи в огромных количествах попадали здесь на столы и тарелки во время церковных постов - их мясо считалось постным продуктом наравне с рыбой. В Германии они сейчас находятся под угрозой вымирания - из-за осушения болот и вырубки лесов, гибели во время сезонной миграции под колесами автомобилей и немалого количества вполне естественных врагов, которые очень любят полакомиться новорожденными черепашками до затвердения панциря (кабанов, барсуков, лис, воронов, грачей и коршунов). В воде молодым черепашкам угрожают сомы и щуки.

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  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Короткокрылый зеленчук (нем. Kleine Goldschrecke) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Болото в Верхней Швабии около Фронройте (Баден-Вюртемберг)

  • Букков (Бранденбург)

    Немецкие болота

    Болото около города Букков (Бранденбург)

  • Герсфельд (Гессен)

    Немецкие болота

    Бабочка аврора (она же - зорька, нем. Aurorafalter) на Красном болоте около Герсфельда (Гессен)

  • Дипхольцское болото (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Заповедник Дипхольцское болото в Нижней Саксонии. На эту федеральную землю приходится около 40 процентов всех болотных ландшафтов Германии

  • Рудные горы

    Немецкие болота

    Голубика (нем. Rauschbeeren), шикша (нем. Krähenbeeren), клюква (нем. Moosbeeren) и брусника (нем. Preiselbeeren), собранные на болоте в Рудных горах (Саксония) на границе Германии и Чехии

  • Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Серая цапля на болоте около города Филлинген-Швеннинген (Баден-Вюртемберг)

  • Bildergalerie Moore in Deutschland (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

    Немецкие болота

    Плотоядное растение - росянка (нем. Sonnentau) на болоте в окрестностях города Остерхольц-Шармбек (Нижняя Саксония)

  • Мурнау (Бавария)

    Немецкие болота

    Луга цветущих лютиков (нем. Hahnenfuss) на болоте около Мурнау (Бавария)

  • Услар (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болото около города Услар (Нижняя Саксония). Местное туристическое ведомство предлагает по этим местам туры для любителей скандинавской ходьбы

  • Моордорф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Майский пальчатокоренник (нем. Breitblättrige Knabenkraut) на болоте в восточно-фризском Моордорфе (Нижняя Саксония)

  • Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Деревянная дорожка для прогулок по болоту около курорта Бад-Бухау (Баден-Вюртемберг)

  • Барнсторф (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Узколистная пушица (нем. Schmalblättriges Wollgras) около Барнсторфа (Нижняя Саксония)

  • Гифхорна (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Большое болото около Гифхорна (Нижняя Саксония)

  • Айтранг (Бавария)

    Немецкие болота

    Листья кубышек (нем. Teichrosen) - многолетних водных растений семейства кувшинковых - на болоте в коммуне Айтранг (Бавария)

  • Нордернай (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Болотное озеро на Фризском острове Нордернай (Нижняя Саксония)

  • Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

    Немецкие болота

    Болото на острове Узедом (Мекленбург - Передняя Померания)

  • Гольденштедт (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Венечный ракитник (нем. Besenginster) на болоте в коммуне Гольденштедт (Нижняя Саксония)

  • Дипхольц (Нижняя Саксония)

    Немецкие болота

    Серые журавли над болотом около Дипхольца (Нижняя Саксония)

  • Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Немецкие болота

    Закат солнца над болотным озером в регионе Фронройте (Баден-Вюртемберг)

    Автор: Максим Нелюбин


Контекст

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