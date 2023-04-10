Почему Польша не спешит строить терминалы сжиженного газа

Германия смогла в течение нескольких месяцев построить первые два плавучих СПГ-терминала. Польша расчитывает это сделать в течение 5-6 лет. Чем объяснить такую разницу во времени строительства?

Свой первый плавучий терминал сжиженного природного газа (СПГ) в порту Вильгельмсхафен Германия запустила в конце 2022 года. Темпы строительства были рекордными: 200 дней. Второй арендованный государством терминал СПГ в порту Брунсбюттель под Гамбургом, который начал работу в начале 2023 года, также был построен менее чем за 12 месяцев.

Планирует ввод в действие аналогичной инфраструктуры и соседняя Польша, однако строки строительства там другие. Компания Gaz-System, отвечающая за этот проект, заявила, что запуск польской плавучей установки для хранения и регазификации (FSRU) запланирован на 2027-2028 годы. FSRU - это, по сути, танкеры для сжиженного газа, оборудованные для регазификации топлива, чтобы его можно было переправить на сушу.

Судно Neptune - плавучая установкя для хранения и регазификации - заходит в порт Лубмин Фото: IMAGO/BildFunkMV

Польский эксперт по энергетике Петр Пшибыло считает, что по сравнению с Германией Польша создает терминал, не тратя лишних средств. "Германия обладает гораздо большей фискальной гибкостью", - сказал он DW, добавив, что с тех пор, как два немецких терминала начали работать, стоимость аренды плавучих терминалов выросла на 50 процентов. "Это означает, что в долгосрочной перспективе Польша потеряет больше", - добавил он.

Разная стартовая ситуация с инфраструктурой

"Я бы скорее сказала, что Германия делает это дорого", - говорит DW Анна Микульска, эксперт по энергетическим рынкам из Университета Райса. - Польша имеет хорошие возможности на ближайшие несколько лет, учитывая существующий терминал СПГ, его расширение, трубопровод Baltic Pipe, а также долгосрочные контракты, подписанные с нероссийскими поставщиками газа".

Причину временной задержки Микульска видит в "существующей портовой инфраструктуре, а также в инфраструктуре отгрузки, которая в значительной степени существовала в Германии, но отсуствует в Польше". "Конечно, кое-что пришлось строить и в ФРГ, но это ни в коем случае не был проект с чистого листа", - считает она.

В качестве примера можно привести порт Лубмин в Германии. Этот порт на Балтийском море, в котором находится зафрахтованный частным образом плавучий СПГ-терминал, имеет огромные инфраструктурные мощности, поскольку именно сюда заходит подводный газопровод "Северный поток".

В Польше необходимо построить гораздо больший объем инфраструктуры, чем в Германии, объясняет Микульска. Подводная инфраструктура передачи газа и причал для швартовки блока FSRU, а также наземные газопроводы общей протяженностью около 250 км должны быть созданы с нуля.

"В настоящее время ведется подготовка проектной документации, а также получение необходимых решений и разрешений, как для наземной, так и для морской частей. На последнем этапе инвестиций будет также приобретена установка для хранения и регазификации", - сказала представитель компании Gaz-System Ивона Доминяк. В ноябре прошлого года компания Gaz-System выбрала датскую компанию Ramboll для проектирования причала FSRU и морского участка газопровода, который будет проложен по дну Гданьского залива.

Альтернативы российскому газу

Аналитики также предполагают, что поскольку Польша нашла альтернативы для замены большей части газа, который она получала из России, временное давление, связанное с необходимостью заполнить пробелы в российских поставках, ощущается в Варшаве менее остро, чем в Берлине.

СПГ-терминал в Свиноуйсьце Фото: Michal Fludra/NurPhoto/picture alliance

В Польше уже есть СПГ-терминал мощностью 6 млрд. куб. м в год в Свиноуйсьце на Балтийском море. Он способен удовлетворить около трети потребностей страны в газе. Также построен трубопровод Baltic Pipe для поставок газа из Норвегии.

"Учитывая политику постепенного отказа от природного газа в пользу других решений, включая биогаз и биоСПГ, в Польше анализируется вопрос о том, насколько нам нужны дополнительные СПГ-терминалы ", - сказал DW Роберт Зайдлер, варшавский юрист в области энергетики.

По его словам, одно время даже существовали планы по строительству в Польше двух дополнительных FSRU. "Теперь кажется, что в этом нет необходимости. Тем более что сотрудничество с Литвой по СПГ также расширилось, и там есть терминал FSRU. Как я понимаю, Германия годами полагалась на газ из России, не создавая себе значительной альтернативы, поэтому быстрое изменение подхода в период кризиса, независимо от стоимости создания такой альтернативы, было ответом на текущую потребность", - сказал Зайдлер.

Польша увеличила объемы импортируемого газа

Gaz-System уже управляет СПГ-терминалом в Свиноуйсьце, объем поставок через который в 2022 году вырос на 57 процентов. С прошлого года мощность регазификации в Свиноуйсьце составляет 6,2 млрд. куб. м в год, в настоящее время она расширяется до 8,3 млрд. куб. м в год.

Компресорная станция на газопроводе Baltic Pipe в Польше Фото: JP Black/ZUMAPRESS/picture alliance

Baltic Pipe, новый трубопровод мощностью 10 млрд. куб. м в год, доставляющий природный газ из Норвегии в Польшу через Данию по дну Балтийского моря, уже открыт, а внутренняя добыча газа может достичь 5,5 млрд. куб. м в этом году. Польша также обеспечила импорт сжижженого газа через литовский СПГ-терминал в Клайпеде.

В 2022 году СПГ стал основным источником газа в Польше, удовлетворяя треть национального спроса, сказал Даниэль Обайтек, генеральный директор главной государственной энергетической компании Orlen.

Доля СПГ в импорте газа в Польшу выросла до 43 % в прошлом году с 24 % в 2021 году, в то время как доля российского трубопроводного газа снизилась до 20 % с 61 %, указывается в заявлении PKN Orlen.

На США пришлось более половины общего объема импорта СПГ PKN Orlen в прошлом году, или 3,4 млрд куб. м, сообщил польский импортер. В 2023 году США останутся основным поставщиком СПГ для Польши благодаря двум долгосрочным контрактам с Cheniere Energy и Venture Global.

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