По всему миру прекращаются полеты на Boeing 737 MAX 9

Авиакомпании приостанавливают полеты на модели Boeing после того, как у самолета в США в небе оторвалась часть обшивки фюзеляжа.

Все больше авиакомпаний приостанавливают эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX 9 на фоне происшествия в США, когда у судна на рейсе 1282 компании Alaska Airlines во время полета оторвало часть обшивки фюзеляжа. В воскресенье, 7 января, перевозчик Turkish Airlines заявил, что пять имеющихся у компании "боингов" этой же модели были отозваны для проверок в целях безопасности, пишет агентство AFP.

Турецкий перевозчик - не первый в списке компаний, приостановивших использование Boeing 737 MAX 9. От эксплуатации самолетов также временно отказались Aeromexico и панамская авиакомпания Copa Airlines.

Сразу после инцидента на рейсе 1282 Федеральное авиационное управление США потребовало провести проверку самолетов конкретной модификации Boeing 737 MAX 9 - речь идет о 171 самолете. На фоне этого свои "боинги" отозвала United Airlines - в США Boeing 737 MAX 9 используют только две компании. Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) также временно приостановило разрешение на использование этой модели "боингов" в небе над ЕС.

При этом уже 7 января United Airlines отчиталась о том, что 33 "приземленных" судна из 45-и прошли необходимую проверку и продолжили работу, сообщает агентство Reuters. Часть самолетов Alaska Airlines также вернули в эксплуатацию. Детали проверки, как и возможные причины инцидента на рейсе 1282 не уточняются - отмечается лишь, что проверочные мероприятия занимают не более восьми часов.

У самолета оторвалась часть обшивки в полете

Инцидент, послуживший причиной очередных проверок Boeing 737, произошел в небе над американским штатом Орегон вечером 5 января по местному времени. У самолета, следовавшего из Портленда в Калифорнию, спустя 20 минут после начала полета вырвало один из элементов фюзеляжа с иллюминатором.

Как сообщала газета New York Times, речь идет о так называемой "дверной заглушке" - части обшивки самолета, которая устанавливается там, где производитель предполагал наличие запасного выхода, от которого отказались в конечной конфигурации судна.

Самолет вернулся в аэропорт Портленда и произвел аварийную посадку. Из-за разгерметизации салона легкие повреждения получил подросток, находившийся на одном из сидений рядом с вылетевшей частью обшивки, о других пострадавших не сообщается.

Ранее компания Boeing признавала неполадки с 737 MAX 8

Boeing 737 MAX 8 и 9 - одни из новейших моделей Boeing 737 MAX, первые из них начали поступать в эксплуатацию в 2017 году. Однако в октябре 2018 года один из Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение у побережья острова Ява, и обстоятельства этой авиакатастрофы привлекли внимание авиарегуляторов. Спустя лишь несколько месяцев, в марте 2019 года, еще один Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии.

В обоих случаях одной из причин трагедии стал дефект работы автоматизированной Системы увеличения характеристик маневрирования (MCAS). Она должна предотвращать опасное задирание носа самолета во время полета, но при возникновении нештатной ситуации могла сильно опустить нос судна, а это чревато переходом самолета в пике, заявили по итогам расследования американские регуляторы.

Авиаконцерн признал существование этого дефекта, в 2021 году он заплатил 2,51 млрд долларов за урегулирование уголовного дела с Министерством юстиции США. Семьям жертв катастроф компания выплатила по 1,45 млн долларов.

Смотрите также: