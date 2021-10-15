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Boeing 737

After landing, the final version of the 737 MAX, the MAX 10, taxis towards the Seattle Delivery Center at Boeing Field after a trip to Eastern Washington Friday June 18, 2021. The plane took off earlier Friday morning from Renton Airport on its first flight. (Ellen M. Banner/The Seattle Times via AP, Pool)

На экс-летчика-испытателя Boeing 737 подали в суд из-за крушений самолетов Max 15.10.2021

Бывшего летчика-испытатели обвиняют в том, что он дезинформировал начальство о системе MCAS. Эта программа-ассистент, очевидно, стала главной причиной крушения двух самолетов серии Max.
The final version of the 737 MAX, the MAX 10, takes off from Renton Airport in Renton, WA on its first flight Friday, June 18, 2021. The plane will fly over Eastern Washington and then land at Boeing Field (Ellen M. Banner/The Seattle Times via AP, Pool)

Грузовой Boeing 737 совершил аварийную посадку у Гавайских островов 02.07.2021

Пилоты сообщили об отказе двигателей грузового лайнера. После приводнения близ Гонолулу экипаж был спасен Береговой охраной США. Ведется расследование.
American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, lands at LaGuardia airport in New York, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Eduardo Munoz

Boeing выделит 500 млн долларов близким жертв катастроф 737 Max 23.06.2021

Создание фонда поддержки семей жертв двух авиакатастроф стало частью соглашения, которое Boeing заключил с Минюстом США, чтобы избежать уголовного преследования.
08.01.2020, Iran, Shahedshahr: Rettungskräfte bergen Wrackteile eines verunglückten ukrainischen Flugzeugs in der Nähe von Teheran. Die ukrainische Passagiermaschine war am 08.01.2020 kurz nach dem Start abgestürzt. 176 Menschen kamen ums Leben. Foto: Ebrahim Noroozi/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

МИД Украины раскритиковал отчет Ирана о крушении лайнера 17.03.2021

Глава украинского МИД Кулеба назвал иранское расследование крушения пассажирского самолета под Тегераном предвзятым, представленные доказательства - выборочными, а выводы - обманчивыми.
SEATTLE, WA - JANUARY 29: A Boeing 737 MAX 8 airliners taxis after landing at Boeing Field to complete its first flight on January 29, 2016 in Seattle, Washington. The 737 MAX is the newest generation of Boeing's most popular airliner featuring more fuel efficient engines and redesigned wings. (Photo by Stephen Brashear/Getty Images)

Boeing 737 MAX возвращается в небо Европы 28.01.2021

Европейские органы авиационной безопасности уверены в надежности лайнера. Но нужен ли он перевозчикам и захотят ли пассажиры подняться на борт самолета с испорченной репутацией?

Indonesian soldiers are seen at Soekarno-Hatta International Airport after Sriwijaya Air plane with more than 50 people on board lost contact after taking off, in Tangerang, near Jakarta, Indonesia, January 9, 2021. REUTERS/Willy Kurniawan

В Индонезии потерпел крушение пассажирский самолет 09.01.2021

Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
American Airlines flight 718, the first U.S. Boeing 737 MAX commercial flight since regulators lifted a 20-month grounding in November, takes off from Miami, Florida, U.S. December 29, 2020. REUTERS/Marco Bello

Boeing выплатит 2,5 млрд долларов по делу о крушении лайнеров 737 Max 08.01.2021

Концерн Boeing договорился с Минюстом США о миллиардных выплатах в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в Эфиопии и Индонезии. Они пойдут на судебные штрафы, помощь семьям жертв, а также компенсации авиаперевозчикам.
A Gol Airlines Boeing 737 Max plane approaches to land at the international airport in Guarulhos, near Sao Paulo, Brazil, Wednesday, Dec. 9, 2020. Commercial flights with Boeing 737 Max jetliners resumed Wednesday for the first time since they were grounded worldwide following two deadly accidents nearly two years ago. Brazil’s Gol Airlines became the first in the world to return the planes to its active fleet. (AP Photo/Andre Penner)

Самолет Boeing 737 Max снова начали использовать на коммерческих рейсах 09.12.2020

Бразильский лоукостер Gol стал первой авиакомпанией, вернувшейся к эксплуатации самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров.
A Boeing 737 MAX 10 is on display during the opening day of the 52nd International Paris Air Show at Le Bourget near Paris on June 19, 2017. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY PAR20170619037 DAVIDxSILPA a Boeing 737 Max 10 IS ON Display during The Opening Day of The 52nd International Paris Air Show AT Le Bourget Near Paris ON June 19 2017 PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY PAR20170619037 DavidxSilpa

Boeing 737 Max: самолет с испорченной репутацией возвращается в небо 18.11.2020

Запрет на полеты Boeing 737 Max из-за двух авиакатастроф длился более полутора лет. Теперь эту модель при определенных условиях разрешили вернуть в эксплуатацию.
RENTON, WA - AUGUST 13: Boeing 737 MAX airplanes are seen parked on Boeing property near Boeing Field on August 13, 2019 in Seattle, Washington. (Photo by David Ryder/Getty Images)

Конгресс США возложил вину за катастрофы 737 MAX на Boeing и регулятора 16.09.2020

Крушения самолетов Boeing 737 MAX вызваны ошибками инженеров и руководства концерна Boeing и неэффективным надзором Федерального управления гражданской авиации, считает Палата представителей США.
January 8, 2020, Tehran, Iran: Debris is seen from a plane crash on the outskirts of Tehran as search and rescue works are conducted at the site after a Boeing 737 plane belonging to a Ukrainian airline crashed near Imam Khomeini Airport in Iran just after takeoff with 176 people on board. All 176 people onboard the Ukrainian 737 plane that crashed near Iran's capital Tehran early Wednesday have died, according to a state official. (Credit Image: © Rouzbeh Fouladi/ZUMA Wire |

Иран готов выплатить Украине компенсацию за сбитый под Тегераном "Боинг" 31.07.2020

Выплата компенсации Украине за сбитый КСИР пассажирский лайнер потребует времени, заявил представитель МИД Ирана. Тем временем эксперты во Франции расшифровывают данные "черных ящиков" Boeing 737-800.
08.01.2020 *** (FILES) In this file handout photo provided by the Iranian news agency IRNA on January 8, 2020, rescue teams work at the scene of a Ukrainian airliner that crashed shortly after take-off near Imam Khomeini airport in the Iranian capital Tehran. - US officials believe that Iran accidentally shot down the Ukrainian airliner, killing all of the 176 people on board, US media reported on January 9, 2020. Newsweek, CBS and CNN quoted unnamed officials saying they are increasingly confident that Iranian air defense systems accidentally downed the aircraft, based on satellite, radar and electronic data. (Photo by Akbar TAVAKOLI / IRNA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO/IRNA/AKBAR TAVAKOLI - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ---

Самописцы сбитого Ираном украинского "Боинга" доставлены в Париж 20.07.2020

Тегеран согласовал с 5 странами решение передать Франции "черные ящики" сбитого КСИР лайнера "Международных авиалиний Украины". Их расшифровка начнется в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады.
FILE PHOTO: General view of the debris of the Ukraine International Airlines, flight PS752, Boeing 737-800 plane that crashed after take-off from Iran's Imam Khomeini airport, on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020 is seen in this screen grab obtained from a social media video via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo

Киев не согласен с версией Тегерана о крушении украинского самолета 14.07.2020

Вне зависимости от причины крушения украинского самолета под Тегераном, Иран должен ответить за случившееся в соответствии с международным правом, заявил глава МИД Украины Кулеба.
A Boeing worker walks in view of a 737 MAX jet Monday, Dec. 16, 2019, in Renton, Wash. Shares of Boeing fell before the opening bell on a report that the company may cut production of its troubled 737 MAX or even end production all together. (AP Photo/Elaine Thompson) |

Boeing завершил тестовые полеты пассажирского самолета 737 Max 02.07.2020

В процессе повторной сертификации авиалайнера Boeing 737 Max пройден важный этап - трехдневные испытательные полеты. Теперь концерну предстоит проанализировать собранные данные.
+++29.04.2020+++Renton, USA+++ A worker walks past a Boeing 737 MAX jet at a Boeing airplane manufacturing plant Wednesday, April 29, 2020, in Renton, Wash. Boeing says it will cut about 10% of its workforce and slow production of planes as it deals with the ongoing grounding of its best-selling plane and the coronavirus pandemic. With air travel falling sharply because of the virus, airlines have delayed orders and deliveries of new planes, reducing Boeing's revenue. (AP Photo/Elaine Thompson) |

Boeing разрешили испытательные полеты 737 Max 28.06.2020

После двух аварий, в который погибли 346 человек, эксплуатация самолета была запрещена по всему миру более года. Авиапроизводитель хочет вернуть сертификацию.
FILE PHOTO: General view of the debris of the Ukraine International Airlines, flight PS752, Boeing 737-800 plane that crashed after take-off from Iran's Imam Khomeini airport, on the outskirts of Tehran, Iran January 8, 2020 is seen in this screen grab obtained from a social media video via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo

Иран может не передать Украине самописцы сбитого "Боинга" 31.05.2020

Власти Ирана решили не отправлять в Украину "черные ящики" сбитого КСИР "Боинга", пишет агентство ISNA. Тегеран ранее признал неспособность расшифровать данные самописцев, и может передать их Франции.
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