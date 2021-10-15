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Бывшего летчика-испытатели обвиняют в том, что он дезинформировал начальство о системе MCAS. Эта программа-ассистент, очевидно, стала главной причиной крушения двух самолетов серии Max.
Пилоты сообщили об отказе двигателей грузового лайнера. После приводнения близ Гонолулу экипаж был спасен Береговой охраной США. Ведется расследование.
Создание фонда поддержки семей жертв двух авиакатастроф стало частью соглашения, которое Boeing заключил с Минюстом США, чтобы избежать уголовного преследования.
Глава украинского МИД Кулеба назвал иранское расследование крушения пассажирского самолета под Тегераном предвзятым, представленные доказательства - выборочными, а выводы - обманчивыми.
Европейские органы авиационной безопасности уверены в надежности лайнера. Но нужен ли он перевозчикам и захотят ли пассажиры подняться на борт самолета с испорченной репутацией?
Самолет Boeing 737-500 индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. На борту были 62 человека.
Концерн Boeing договорился с Минюстом США о миллиардных выплатах в рамках дела о крушении лайнеров 737 Max в Эфиопии и Индонезии. Они пойдут на судебные штрафы, помощь семьям жертв, а также компенсации авиаперевозчикам.
Бразильский лоукостер Gol стал первой авиакомпанией, вернувшейся к эксплуатации самолетов Boeing 737 Max для перевозки пассажиров.
Запрет на полеты Boeing 737 Max из-за двух авиакатастроф длился более полутора лет. Теперь эту модель при определенных условиях разрешили вернуть в эксплуатацию.
Крушения самолетов Boeing 737 MAX вызваны ошибками инженеров и руководства концерна Boeing и неэффективным надзором Федерального управления гражданской авиации, считает Палата представителей США.
Выплата компенсации Украине за сбитый КСИР пассажирский лайнер потребует времени, заявил представитель МИД Ирана. Тем временем эксперты во Франции расшифровывают данные "черных ящиков" Boeing 737-800.
Тегеран согласовал с 5 странами решение передать Франции "черные ящики" сбитого КСИР лайнера "Международных авиалиний Украины". Их расшифровка начнется в ближайшие часы, сообщил глава МИД Канады.
Вне зависимости от причины крушения украинского самолета под Тегераном, Иран должен ответить за случившееся в соответствии с международным правом, заявил глава МИД Украины Кулеба.
В процессе повторной сертификации авиалайнера Boeing 737 Max пройден важный этап - трехдневные испытательные полеты. Теперь концерну предстоит проанализировать собранные данные.
После двух аварий, в который погибли 346 человек, эксплуатация самолета была запрещена по всему миру более года. Авиапроизводитель хочет вернуть сертификацию.
Власти Ирана решили не отправлять в Украину "черные ящики" сбитого КСИР "Боинга", пишет агентство ISNA. Тегеран ранее признал неспособность расшифровать данные самописцев, и может передать их Франции.
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