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Boeing признает вину в мошенничестве по делу о софте 737 Max

Александра Иванова
8 июля 2024 г.

Авиастроитель согласился признать себя виновнымв том, что ввел в заблуждение регулятора FAA. Boeing выплатит 244 млн долларов штрафа и вложит 455 млн в улучшение ПО.

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Самолет Boeing 737 Max (фото из архива)
Самолет Boeing 737 MaxФото: Elaine Thompson/AP Photo/picture alliance

Американский авиастроитель Boeing согласился признать вину в мошенничестве и в том, что вводил в заблуждение надзорные органы в сфере безопасности полетов относительно проблем с программным обеспечением самолетов 737 MAX, ставших причиной двух авиакатастроф. Об этом сообщают газета The Wall Street Journal и агентство Reuters в понедельник, 8 июля.

"Компания Boeing официально признает свою вину и соглашается с новым наказанием за свои действия по отношению к Федеральному управлению гражданской авиации (FAA) относительно двух авиакатастрофа лайнеров 737 MAX, в результате которых погибли 346 человек", - цитирует WSJ оказавшиеся в распоряжении журналистов судебные документы.

Наказание для компании Boeing за мошенничество

Отмечаетя, что в связи с признанием вины в заговоре с целью обмана государственных органов США авиастроителю по требованию прокуратуры придется заплатить штраф в размере 244 млн долларов (в пересчете: 225 млн евро). Кроме того, в течение ближайших трех лет компания должна будет выделить 455 млн долларов (420 млн евро) на улучшение программ обеспечения безопасности полетов. Boeing также обязуют нанять стороннего консультанта для мониторинга соблюдения компанией требований авиационных регуляторов.

Частью соглашения о признания вины является также согласие представителей компании Boeing встретиться с родными погибших при крушении ее самолетов в Индонезии и Эфиопии.

"Признание вины создает для Boeing проблемы в бизнесе, - констатирует WSJ. - Компании с судимостью за тяжкое преступление могут быть отстранены от работы по оборонным заказам или лишены права выступать подрядчиками в этой сфере. Ожидается, что Boeing будет добиваться освобождения от этих последствий".

Крушение лайнеров Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии

В марте 2019 года лайнер модели Boeing 737 MAX потерпел крушение под Аддис-Абебой в Эфиопии. Ранее, в октябре 2018 года, аналогичная катастрофа произошла с самолетом той же модели в Индонезии. В связи с этими трагедиями, унесшими жизни 346 человек, в марте 2019  года по всему миру был введен запрет на эксплуатацию Boeing 737 MAX.

По данным следствия, причиной обеих катастроф была ошибка в программном обеспечении MCAS (Maneuvering Characteristics Augmentation System), из-за которой это ПО в определенной ситуации, несмотря на действия пилота, клонило нос машины вниз.

В итоге Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров, в сокрытии дефектов, с расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, закупивших самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было временно приостановлено.

Через год Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило возобновить эксплуатацию самолетов модели 737 MAX при условии выполнения концерном Boeing определенных требований, в частности дополнительного обучения пилотов.

В январе 2021 года компания Boeing признала, что двое ее бывших сотрудников ввели в заблуждение FAA относительно безопасности полетов лайнеров 737 MAX, после чего самой компании был назначен испытательный срок с выплатой штрафа в 243 млн долларов (224 млн евро), а также 500 млн долларов (461 млн евро) компенсации семьям погибших.

В мае 2024 года Минюст США заявил, что Boeing нарушила условия соглашения. Это дало возможность для возобновления уголовного преследования.

 

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