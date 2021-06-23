Boeing выделит 500 млн долларов близким жертв катастроф 737 Max

Американский авиастроитель Boeing создал фонд поддержки родственников жертв катастроф самолетов модели 737 Max на общую сумму 500 млн долларов. Как сообщило агентство Reuters в среду, 23 июня, со ссылкой на управляющих фондом, семья каждого из погибших получит по 1,45 млн долларов.

Фонд стал частью соглашения, которое министерство юстиции США и Boeing достигли в январе. Общая сумма договоренности составила 2,5 млрд долларов. 1,77 млрд долларов предназначены авиакомпаниям, которые закупили лайнеры Boeing 737 Max и лишены возможности использовать их из-за запрета, еще 243,6 млн долларов пошли на выплату судебных издержек в рамках уголовного дела, связанного с крушением самолетов 737 MAX в Индонезии и Эфиопии.

Благодаря этому соглашению, компании Boeing удалось избежать уголовного преследования по подозрению в мошенничестве при сертификации после авиакатастрофы в Эфиопии в марте 2019 года.

Крушения лайнеров Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии

Запрет на эксплуатацию лайнеров модели Boeing 737 MAX был введен по всему миру в марте 2019 года, после крушения такого самолета в Индонезии в октябре 2018-го затем - в Эфиопии. Следствие посчитало, что причиной обеих катастроф был сбой в программном обеспечении на борту самолета, которое в определенной ситуации, несмотря на действия пилота, клонило нос машины вниз. В результате обеих трагедий погибли 346 человек.

В итоге Boeing столкнулся с обвинениями в пренебрежении безопасностью пассажиров, в сокрытии дефектов, с расследованием в Конгрессе США, миллиардными претензиями от авиакомпаний, закупивших самолеты 737 Max, и исками от родственников жертв. В январе 2020 года производство этой модели было временно приостановлено.

Через год Европейское агентство авиационной безопасности (EASA) разрешило лайнеру 737 Max новый старт при условии выполнения концерном Boeing определенных требований, в частности дополнительного обучения пилотов.

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