В США у самолета в небе оторвалась часть обшивки с окном

Boeing 737 Max компании Alaska Airlines выполнил экстренную посадку, после того как у него в полете оторвало обшивки часть фюзеляжа.

В США у пассажирского самолета Boeing 737 Max 9, выполнявшего рейс из Орегона в Калифорнию, оторвало секцию обшивки фюзеляжа с окном во время полета. Инцидент произошел примерно через 20 минут после вылета самолета из Портленда, судно с 171 пассажиром и шестью членами экипажа вернулось в аэропорт и совершило аварийную посадку, пишет в субботу, 6 января, издание The Oregonian.

По свидетельствам пассажиров рейса, сиденье непосредственно рядом с оторвавшимся окном было пустым, однако соседнее с ним место занимал подросток - у него сорвало рубашку потоком воздуха, кроме того он получил ушибы из-за декомпрессии. Некоторые другие пассажиры потеряли свои вещи, их вынесло из салона самолета воздухом.

Один из пассажиров рейса опубликовал в соцсети X фото изнутри самолета после экстренной посадки.

Причины инцидента не установлены. Компания Alaska Airlines, которой принадлежит самолет, проведет совместное расследование вместе с производителем самолета, компанией Boeing. В качестве меры предосторожности Alaska Airlines также отозвала для техобслуживания и проверки безопасности другие имеющиеся у нее 65 самолетов Boeing 737 Max 9.

Boeing ранее попадал в скандал из-за неполадок с 737 Max

В 2018 году регуляторы в США обвинили авиастроительную компанию Boeing в том, что она намеренно скрыла информацию о дефекте работы автоматизированной Системы увеличения характеристик маневрирования (MCAS) в Boeing 737 MAX 8 и MAX 9 - моделях, которые были выпущены в продажу лишь за год до этого.

Система MCAS, которая должна предотвращать опасное задирание носа самолета во время полета, при возникновении нештатной ситуации могла сильно опустить нос судна, а это чревато переходом самолета в пике, посчитали в Федеральном управлении гражданской авиации США.

Это заявление было сделано по итогам расследования крушения Boeing 737 MAX 8 индонезийской компании Lion Air у побережья острова Ява в октябре 2018 года. Спустя лишь несколько месяцев, в марте 2019 года, еще один Boeing 737 MAX 8 потерпел крушение в Эфиопии, что вызвало еще больше вопросов к производителю. Концерн позднее признал, что MCAS была одним из факторов, приведших к обоим происшествиям.

На фоне трагедий концерн Boeing временно приостанавливал производство самолетов этого модельного ряда, но в 2020 году возобновил его. А в 2021 году Boeing 737 MAX вновь получил разрешение на использование в ЕС - его в 2019 году отзывали в связи с катастрофами.

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