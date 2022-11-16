По всей Украине объявлена воздушная тревога

На 267-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий четверга, 17 ноября (время московское).

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По данным нескольких украинских Telegram-каналов, со стороны Беларуси в сторону Киева летят не менее трех иранских дронов.

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Поступили сообщения о взрывах в Винницкой области, сейчас там работает ПВО. Кроме того, пролет нескольких крылатых ракет зафиксирован над Киевской областью. По предварительным данным, в небе над украинской столицей сбиты две ракеты.

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Воздушная тревога объявлена по всей Украине. Местные СМИ сообщают о взрывах в Полтавской, Черкасской, Харьковской, Киевской и Днепропетровской областях. Судя по этим сообщениям, ракетным обстрелам подверглись объекты энергетической инфраструктуры. В городе Днепр подтверждены два попадания по объектам инфраструктуры, есть как минимум один пострадавший. О ракетном ударе по объекту инфраструктуры сообщает и администрация Одесской области.

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Энергетическая компания ДТЭК "Киевские электросети" сообщила об аварийных отключениях электроэнергии в Киеве. Жителей города умеренно потреблять электроэнергию. "В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики аварийных отключений, которые составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

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Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что на территории Херсонской области правоохранительные органы обнаружили тела 63 человек, убитых российскими военными. Глава МВД указал , что на данный момент возбуждено 436 уголовных дел о военных преступлениях, произошедших на территории Херсонской области.

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Для "борьбы с агентурой" и "пропагандой войны" Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы получит дополнительные полномочия. Как указал председатель парламента республики Игоря Гросу, необходимость этого появилась на фоне ситуации на Украине и активной деятельности "шпионов РФ".

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В случае продолжения Россией массированных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, в стране может не оказаться достаточного для восстановления национальной энергосистемы количества компонентов. Об этом украинское правительство предупредило своих западных союзников, запрашивая у них запчасти для ремонта электросетей и газовых систем, сообщает американское издание Politico .

ISW - о принудительном усыновлении украинских детей в РФ

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В России началась неприкрытая реклама принудительного усыновления украинских детей российскими семьями, пишет американский Институт изучения войны (ISW) в новой сводке. Так, российские военные корреспонденты распространяют "документальный сериал", в котором показаны несколько примеров такого усыновления, а также утверждается, что в текущем году российские власти якобы вывезли из Донбасса более 150 тысяч детей. Неясно, как именно российская сторона подсчитывает это количество, указывают аналитики. Украинские официальные лица ранее оценивали это число в 6-8 тысяч человек, добавляют эксперты ISW.

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Элеватор в порту Одессы Фото: Kostiantyn Liberov/AP Photo/picture alliance

Правительство Германии финансово поддержит доставку пшеницы, пожертвованной Украиной Эфиопии. Берлин профинансирует транспортные расходы суммой в 14 млн долларов США (около 13,5 млн евро), рассказал министр сельского хозяйства ФРГ Джем Эздемир (Cem Özdemir) газетам медиагруппы Funke. По их оценке, зерном, подаренным украинской стороной восточноафриканскому государству, можно кормить 1,6 млн жителей страны в течение месяца.

Украина "демонстрирует, что даже в самые тяжелые времена берет на себя ответственность за голодающих людей в мире", подчеркнул Эздемир. 25 000 тонн пшеницы должны быть доставлены из порта Одессы в Эфиопию в рамках Всемирной продовольственной программы ООН.

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Корабельная группировка сил РФ в Черном море в силу штормовой погоды уменьшена до 7 единиц, включая единственный подводный ракетоноситель, сообщило украинское оперативное командование "Юг". Однако выход дополнительных единиц на позиции нанесения ударов вполне вероятен, указали украинские военные.

Новый пакет военной помощи от Канады

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Анита Ананд Фото: Sean Kilpatrick/empics/picture alliance

Канада предоставит Украине военную помощь еще на 34 млн канадских долларов (24,5 млн евро). В новый пакет войдет, в частности, зимнее снаряжение для военнослужащих и камеры с высоким разрешением для беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, Канада продолжит передавать Вооруженным силам Украины спутниковые снимки. Новый пакет поможет Украине удовлетворить насущные потребности, подчеркнула министр обороны Канады Анита Ананд. Оттава продолжит поддерживать Киев как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, добавила она.

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Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) указал на необходимость осмотрительности в свете инцидента в польском селе близ украинской границы. "Важно, чтобы мы делали все возможное, чтобы, с одной стороны, поддерживать Украину - в том числе оружием и так долго, как это необходимо, - но в то же время не допускать перерастания в войну между НАТО и Россией", - заявил политик в интервью немецкой общественно-правовой телекомпании ZDF.

Зеленский призвал подключить Украину к расследованию по Польше

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Президент Украины Владимир Зеленский призвал подключить украинских специалистов к расследованию падения ракеты в Польше. Позиция Киева "очень прозрачна: мы стремимся установить все детали, каждый факт", подчеркнул глава государства в вечернем видеообращении к согражданам. Он призвал предоставить украинской стороне доступ к имеющимся у партнеров Киева данным и к месту взрыва. При этом вся информация со стороны Украины - "в полном доступе" ее партнеров, указал Зеленский.

15 ноября в результате падения ракеты на территорию польского села Пшеводув, расположенного менее чем в 10 км от границы с Украиной, погибли два человека. Украинский президент выразил уверенность, что по Польше ударила российская ракета. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что взорвавшаяся ракета с большой вероятностью принадлежала украинской системе ПВО. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на брифинге сказал, что расследование инцидента продолжается и надо дождаться окончательных результатов. Он добавил, что причиной происшествия, по предварительным данным, стало использование украинских ПВО против российских ракет. "Но я хочу четко заявить, что это не вина Украины. Россия несет полную ответственность, поскольку продолжает незаконную войну против Украины", - подчеркнул генсек Североатлантического альянса.

Хроника событий 16 ноября 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 ноября 00.00 - 13.59 >>>

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