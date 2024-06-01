В ночь на субботу, 1 июня, по всей Украине была объявлена воздушная тревога из-за очередного ракетного обстрела РФ. Также российские войска атаковали Украину дронами.

По данным украинских СМИ, российские войска подняли в воздух шесть стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Четыре борта взлетели с аэродрома Оленья в Мурманской области и два борта с аэродрома Энгельс в Саратовской области, пишет "Украинская правда". Бомбардировщики осуществили пуски ракет, которые спустя примерно полтора часа долетели до Закарпатья.

О серии взрывов в Запорожье сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. Кроме того, в Винницкой области начался пожар на объекте критической инфраструктуры из-за падения обломков дрона, написал глава военной администрации региона Сергей Борзов в своем Telegram-канале. Он добавил, что в настоящий момент в сторону области движутся ракеты "Калибр".

Как позже сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, атаке россиян подверглись энергетические объекты в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Из-за ракетной атаки РФ Польша подняла в воздух авиацию

Жителей юго-восточной части Польши предупредили о повышенном уровне шума из-за "активации" самолетов. Как говорится в сообщении оперативного командования, Польша наблюдает за деятельностью авиации РФ, связанную с нанесением ударов по Украине, в связи с чем были активизированы процедуры для обеспечения воздушного пространства.

Над Белгородом работала ПВО

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над Белгородом сработала система ПВО, которая сбила воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет, написал он в своем Telegram-канале. В Белгородском районе повреждены несколько домов.

По словам "главы" так называемой "ДНР" Дениса Пушилина, в результате украинских обстрелов в селе Луганское погибли пять мирных жителей.