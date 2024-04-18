  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеБлижний ВостокСитуация в Беларуси
КонфликтыГермания

Писториус продолжает верить в возможность победы Украины

Евгений Жуков
18 апреля 2024 г.

Министр обороны ФРГ не теряет уверенности в том, что Украина может победить в войне с Россией. Для этого, по словам, Бориса Писториуса, Германия должна сделать все, что только возможно.

https://p.dw.com/p/4evWF
Министр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис ПисториусФото: Thilo Schmuelgen/REUTERS

Несмотря на некоторые неудачи Украины на фронтах в последнее время, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) по-прежнему считает, что Киев может одержать победу в войне с Россией. В интервью журналу Focus, опубликованном в четверг, 18 апреля, Писториус утвердительно ответил на соответствующий вопрос, добавив, что Германия "должна сделать для этого все возможное".

Именно поэтому, подчеркнул глава оборонного ведомства, Германия подходит "к болевому порогу", когда речь идет о передаче оружия из запасов бундесвера. Упомянув о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot, о чем было объявлено несколько дней назад, Писториус отметил, что больших возможностей он уже не видит. "Поэтому мы будем продолжать наращивать поддержку непосредственно со стороны промышленности", - указал он.

ФРГ не должна ослаблять усилия по укреплению обороноспособности

Борис Писториус заявил, что Германия не должна ослаблять усилия по укреплению своей обороноспособности, объяснив это тем, что российский президент Владимир Путин "выискивает и использует каждую слабость". Между тем немецкий министр полагает, что ФРГ понадобятся еще многие годы, чтобы "быть готовой к войне". По его словам, ФРГ должна восстановить потенциал сдерживания, как это было во времена холодной войны. "У нас должны быть воля и способность победить в подобной ситуации", - сказал Писториус о возможном нападении, уточнив, что такого потенциала Германия должна достичь до 2030 года.

По мнению главы Минобороны, для повышения боеготовности бундесвера необходимо новое финансирование - на 2025 год он оценил эту потребность в 6,7 миллиарда евро. "Модернизация бундесвера и поддержка Украины потребуют миллиардов, которые не могут быть просто профинансированы из текущего бюджета", - утверждает Борис Писториус.

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Найдет ли НАТО 100 миллиардов евро для Украины - интервью с генсеком альянса

Найдет ли НАТО 100 миллиардов евро для Украины - интервью с генсеком альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выступает за увеличение помощи Украине. В интервью DW он дал понять, что его предложение о создании нового фонда в размере 100 миллиардов обеспечит Киеву более надежную поддержку. Столтенберг также призывает не переоценивать возможные разногласия европейскими союзниками по НАТО и США в случае победы там Дональда Трампа.
Конфликты5 апреля 2024 г.08:29 мин.
Последствия российской атаки на энергообъекты в Украине 22 марта 2024 года

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

Удар по энергообъектам Украины. В опасности ГЭС и плотина

В течение двух дней Россия нанесла серию ракетных ударов по крупнейшим энергетическим объектам в разных регионах Украины. В опасности оказались ДнепроГЭС и ее плотина. Фото о последствиях атаки в галерее DW.
Конфликты22 марта 2024 г.7 фото
Флаги Евросоюза и Украины перед зданием Еврокомиссии в Брюсселе

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

"Меньше слов, больше оружия": ЕС наращивает помощь Украине

В ЕС понимают, что поставки оружия Украине нужно ускорить и увеличить. Теперь это вопрос не месяцев, а дней или недель, заявил глава Евросовета. Страны обещают в том числе системы ПВО.
Конфликты18 апреля 2024 г.
Показать еще