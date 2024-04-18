Писториус продолжает верить в возможность победы Украины

Министр обороны ФРГ не теряет уверенности в том, что Украина может победить в войне с Россией. Для этого, по словам, Бориса Писториуса, Германия должна сделать все, что только возможно.

Несмотря на некоторые неудачи Украины на фронтах в последнее время, министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius) по-прежнему считает, что Киев может одержать победу в войне с Россией. В интервью журналу Focus, опубликованном в четверг, 18 апреля, Писториус утвердительно ответил на соответствующий вопрос, добавив, что Германия "должна сделать для этого все возможное".

Именно поэтому, подчеркнул глава оборонного ведомства, Германия подходит "к болевому порогу", когда речь идет о передаче оружия из запасов бундесвера. Упомянув о поставке Киеву третьей системы ПВО Patriot, о чем было объявлено несколько дней назад, Писториус отметил, что больших возможностей он уже не видит. "Поэтому мы будем продолжать наращивать поддержку непосредственно со стороны промышленности", - указал он.

ФРГ не должна ослаблять усилия по укреплению обороноспособности

Борис Писториус заявил, что Германия не должна ослаблять усилия по укреплению своей обороноспособности, объяснив это тем, что российский президент Владимир Путин "выискивает и использует каждую слабость". Между тем немецкий министр полагает, что ФРГ понадобятся еще многие годы, чтобы "быть готовой к войне". По его словам, ФРГ должна восстановить потенциал сдерживания, как это было во времена холодной войны. "У нас должны быть воля и способность победить в подобной ситуации", - сказал Писториус о возможном нападении, уточнив, что такого потенциала Германия должна достичь до 2030 года.

По мнению главы Минобороны, для повышения боеготовности бундесвера необходимо новое финансирование - на 2025 год он оценил эту потребность в 6,7 миллиарда евро. "Модернизация бундесвера и поддержка Украины потребуют миллиардов, которые не могут быть просто профинансированы из текущего бюджета", - утверждает Борис Писториус.