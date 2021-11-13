Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за попыток закрыть "Мемориал"

Российская писательница Людмила Петрушевская отказывается от звания лауреата Государственной премии РФ, которую ей в 2002 году вручал президент Владимир Путин. В посте, опубликованном в Facebook в субботу, 13 ноября, Петрушевская объяснила свои действия возмущением по поводу намерения российских властей ликвидировать старейшую в России правозащитную организацию "Мемориал".

"У меня сейчас отбирают "Мемориал", память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии", - написала Людмила Петрушевская.

Петрушевская - лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства за 2002 год. Писательница также отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов "Октябрь" (1993, 1996, 2000), "Новый мир" (1995), "Знамя" (1996), премиями "Москва-Пенне" (1996), "Звезда" (1999), "Триумф" (2002), премией фестиваля "Новая драма" (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

Запуск процесса ликвидации "Мемориала"

Генпрокуратура РФ 11 ноября обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иноагентах", а конкретно - за отказ от маркировки "иноагент". Одновременно прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал".

В иске прокуратуры утверждается, что в материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций. Центр, заявили в прокуратуре, также игнорирует требования о маркировке "иностранный агент".

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