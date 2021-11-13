 Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за попыток закрыть ″Мемориал″ | Новости из Германии о России | DW | 13.11.2021

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Россия

Петрушевская отказалась от звания лауреата Госпремии из-за попыток закрыть "Мемориал"

Российская писательница, возмущенная попытками властей закрыть общество "Мемориал", отказалась от звания лауреата Госпремии, полученного почти 20 лет назад. Награду вручал Владимир Путин.

Людмила Петрушевская, российская писательница

Людмила Петрушевская

Российская писательница Людмила Петрушевская отказывается от звания лауреата Государственной премии РФ, которую ей в 2002 году вручал президент Владимир Путин. В посте, опубликованном в Facebook в субботу, 13 ноября, Петрушевская объяснила свои действия возмущением по поводу намерения российских властей ликвидировать старейшую в России правозащитную организацию "Мемориал".

"У меня сейчас отбирают "Мемориал", память об осужденных и расстрелянных, о брошенных под грузовик и умерших голодной смертью, о замороженных в грузовиках по пути от лагеря к лагерю, о замученных пытками на Лубянке и на Колыме, о забитых недавно на улицах, в вагонзаках и в мили-полиции. О сидящих в заключении по сфабрикованным, фальшивым делам. О тысячах таких заключенных, опасных для властей. Пусть на меня снова заводят дело об оскорблении президента. Я отказываюсь от звания лауреата Государственной премии", - написала Людмила Петрушевская.

Петрушевская - лауреат Государственной премии России в области литературы и искусства за 2002 год. Писательница также отмечена Пушкинской премией фонда Альфреда Тепфера (1991), премиями журналов "Октябрь" (1993, 1996, 2000), "Новый мир" (1995), "Знамя" (1996), премиями "Москва-Пенне" (1996), "Звезда" (1999), "Триумф" (2002), премией фестиваля "Новая драма" (2003), театральной премией имени Станиславского (2004).

Запуск процесса ликвидации "Мемориала"

Генпрокуратура РФ 11 ноября обратилась в Верховный суд с требованием ликвидировать "Международный Мемориал" за "систематические нарушения" закона об "иноагентах", а конкретно - за отказ от маркировки "иноагент". Одновременно прокуратура Москвы попросила Мосгорсуд ликвидировать правозащитный центр "Мемориал".

В иске прокуратуры утверждается, что в материалах центра "присутствуют лингвистические и психологические признаки оправдания деятельности" террористических и экстремистских организаций. Центр, заявили в прокуратуре, также игнорирует требования о маркировке "иностранный агент".

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    DW подсчитала, в каких регионах России чаще всего находят НКО- "иностранных агентов". Сюрпризов мало: впереди Москва. За столицей с большим отрывом идет Санкт-Петербург. На третьем месте по числу НКО-"иноагентов" - Екатеринбург.

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    С 2012 года в реестр "иноагентов" Минюста РФ было занесено 200 организаций. Сегодня свою работу продолжают 75 из них. Оспорить статус "иноагента" очень сложно, а новые правила и ограничения для таких организаций появляются чуть ли не каждый год. Большинство из этих предписаний тормозят работу коммерческого сектора и вынуждают организации прекращать работу, уверены правозащитники.

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    В декабре 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий причислять к СМИ-"иноагентам" физлиц. В числе первых граждан РФ, получивших этот статус, - основатель движения "За права человека" Лев Пономарев, петербургская активистка Дарья Апахончич и отдельные журналисты изданий "Псковская губерния", "7х7" и "Радио Свобода".

    Автор: Елена Барышева, Михаил Бушуев, Елена Гункель


Смотреть видео 03:14

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