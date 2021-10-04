 Первую нитку газопровода ″Северный поток - 2″ начали заполнять газом | Новости из Германии о Германии | DW | 04.10.2021

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Германия

Первую нитку газопровода "Северный поток - 2" начали заполнять газом

О начале заполнения первой нити "Северного потока - 2" сообщила компания-оператор Nord Stream 2. По ее данным, на второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

Труба с логотипом Nord Stream 2, фото из архива

Первая нить газопровода "Северный поток - 2" начала заполняться газом, сообщила в понедельник, 4 октября, компания-оператор Nord Stream 2 AG, являющаяся дочерним предприятием концерна "Газпром". Нитка будет постепенно наполняться газом, чтобы достичь объема и давления, необходимых для дальнейшего технического тестирования, говорится в этом сообщении. На второй нитке продолжаются пусконаладочные работы.

В Датском энергетическом агентстве (ДЭА) информагентству Bloomberg подтвердили, что Nord Stream 2 AG выполнила все условия, необходимые для сертификации трубопровода, и что первая нить "Северного потока - 2" сейчас имеет все разрешения и может начать функционировать. В то же время в ДЭА отметили, что для пуска газа по второй нитке газопровода оператору требуется выполнить еще ряд условий.

Сертификация Nord Stream 2 может занять 8-9 месяцев

О полном завершении строительства "Северного потока - 2" "Газпром" сообщил 10 сентября. Компания рассчитывает ввести газопровод в эксплуатацию до конца года. Однако для начала поставок газа из РФ проекту необходима сертификация в качестве независимого оператора транспортной системы.

Заявку на сертификацию от компании Nord Stream 2 AG германский национальный регулятор - Федеральное агентство по сетям (Bundesnetzagentur) - получил 13 сентября. Срок рассмотрения документа - четыре месяца. Затем проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку собственного заключения. Кроме того, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. Таким образом, процедура сертификации может занять восемь-десять месяцев.

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    Автор: Андрей Гурков


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