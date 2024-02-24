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Перед виллой посла РФ в Польше активисты вывалили навоз

Евгений Жуков
24 февраля 2024 г.

Участники акции заявили, что хотят послать сигнал властям Польши и ЕС: пора выслать российских дипломатов.

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Куча навоза перед виллой российского посла в Польше
Куча навоза перед виллой российского посла в ПольшеФото: Sergei/Gapon/AFP

Польские активисты выгрузили кучу навоза перед виллой под Варшавой, в которой живет посол РФ в Польше. Акция, проведенная в субботу, 24 февраля, приурочена к годовщине полномасштабного вторжения России в Украину.

По данным издания "Антикор", акция была проведена по двум адресам: по месту жительства российского посла Сергея Андреева в городке Констанцин-Езерна под Варшавой, а также на улице Бетховена в польской столице, где проживают другие дипломаты из России.

На видеозаписи, опубликованной лидером украинской диаспоры в Польше Натальей Панченко, видно, что на вываленной на улице куче валяется российский флаг и в нее воткнут плакат с надписью по-английски: "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь вон!"

Один из участников акции Доминик Гонсёровский назвал ее целью намерение "послать четкий сигнал польским властям и Европейскому Союзу: настало время выслать российских дипломатов из нашей страны". По его словам, Российская Федерация "несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за гибридную войну, которая ведется в настоящее время". "Российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе. До тех пор, пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в глобальном масштабе будет только расти", - заявил Гонсёровский.

Еще одна инсталляция была установлена возле здания посольства РФ в Варшаве: на улице перед ним выставлено множество флажков Украины с именами погибших в результате российской агрессии.

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Статья издания "Антикор"

Польские активисты сбросили кучу навоза под ворота российского посла в Варшаве
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