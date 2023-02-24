Перед посольством РФ в ФРГ стоит подбитый российский танк
Екатерина Венкина
1 ч. назад
Перед посольством России в Берлине стоит подбитый в Украине танк Т-72. Инсталляция служит напоминанием о начале войны.
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Перед посольством России в Берлине с утра пятницы, 24 февраля, стоит подбитый в Украине танк Т-72.
По словам инициаторов акции, машина была уничтожена украинской противотанковой миной недалеко от Киева в первые дни вторжения. Танк Т-72 служит напоминанием о начале войны, отметили организаторы.
Как указал автор, издатель и один из инициаторов проекта Виланд Гибель (Wieland Giebel), российские власти и военные "убили, разграбили, переселили миллионы людей и продолжают это делать каждый день". "Мы хотим поставить этот хлам (танк. - Ред.) террористам под дверь" и вернуть его им, отметил Гибель.
Разрешения добились в суде
Берлинский район Митте сначала отказал в размещении объекта, но затем инициаторы из Музея Бункер в Берлине добились разрешения в суде, уточнил телеканал ntv.
Т-72 - боевой российский танк. Он разработан и производился Уралвагонзаводом в Нижнем Тагиле.
Как объяснил DW в начале февраля директор Немецкого танкового музея Ральф Ратс (Ralf Raths), Т-72 и Leopard-1 примерно сопоставимы по основным характеристикам, поскольку концептуально разработаны приблизительно в одно время.