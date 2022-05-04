Какое оружие Запад поставляет Украине для защиты от России (фотогалерея)

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Военная помощь Запада Украине, на территорию которой вторглись войска России, не прекращается. Киеву поставляются различные системы вооружений. О некоторых из них - у DW.
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