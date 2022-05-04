 Какое оружие Запад поставляет Украине для защиты от России (фотогалерея) | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 17.05.2022

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Украина

Какое оружие Запад поставляет Украине для защиты от России (фотогалерея)

Военная помощь Запада Украине, на территорию которой вторглись войска России, не прекращается. Киеву поставляются различные системы вооружений. О некоторых из них - у DW.

  • Самолет с военной помощью Украине на аэродроме в польском городе Жешув

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Очередной самолет с военной помощью Украине

    С момента начала вторжения России в Украину поставки вооружений Киеву осуществили уже более двух десятков государств - от Австралии до США. И речь не только об амуниции, стрелковом и нелетальном оружии, но и о тяжелых системах и бронетехнике. DW - о некоторых из них.

  • Буксируемая гаубица М777

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Буксируемая гаубица М777

    Разработанная в Великобритании гаубица калибра 155-мм была принята на вооружение в 2005 году, а ее первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане. Может стрелять управляемыми снарядами, эффективная дальность стрельбы достигает 40 км. В интенсивном режиме в состоянии произвести до 5 выстрелов в минуту. Впервые о поставках М777 Украине было объявлено 13 апреля.

  • Танк T-72 M4 чешской армии

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Танки Т-72

    Самый массовый танк второго поколения был принят на вооружение в Совестком Союзе в 1973 году. Только в СССР и России было произведено более 30 тыс. этих танков. Различные их модификации выпускались в Югославии, Польше, Чехословакии, Индии. До сих пор используется армиями четырех десятков государств. С начала войны Украина получила от Польши, Словении и Чехии около 300 танков Т-72.

  • Реактивная система залпового огня БМ-21 дает залп

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Реактивная система залпового огня БМ-21

    Принята на вооружение в СССР в 1963 году и используется до сих пор. Залп - 40 снарядов, наибольшая дальность стрельбы - 42 км. РЗСО стоит на вооружении нескольких десятков государств Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. В апреле 2022 года стало известно о том, что Польша передала Украине 20 подобных систем.

  • Зенитно-ракетный комплекс С-300 России в Сирии

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Зенитно-ракетный комплекс С-300

    Поставленный на боевое дежурство в СССР в 1979 году зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели на различных высотах и на дальности до 200 км. Предназначен для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления. В апреле о поставках С-300 Украине заявила Словакия

  • Самолет Eurofighter Typhoon с ракетами BRIMSTONE

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone

    Разработанные для британских ВВС высокотехнологичные ракеты Brimstone были поставлены на вооружение в 2005 году. Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели, а тандемный принцип устройства боевой части эффективен против современных типов брони. На фото - британский самолет Eurofighter Typhoon с ракетами Brimstone.

  • Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 на учениях

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Самоходная артиллерийская установка PzH 2000

    Немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 представляет собой одну из самых современных САУ в мире, сочетающую в себе живучесть, мобильность и высокую скорострельность. В боекомплекте 60 снарядов. Дальность стрельбы - до 50 км. 3 мая газета Die Welt сообщила о готовности ФРГ передать Украине 7 гаубиц PzH 2000.

  • Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire польской армии

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire

    Модернизированный вариант чехословацкой версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Может использоваться также для дистанционного минирования местности. Снабжена бронированной кабиной для защиты экипажа и цифровой системой управления огнем, что позволяет уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения. Более 20 подобных установок Чехия передала Украине в середине апреля.

  • Буксируемая гаубица FH70 на учениях японских сил самообороны

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Буксируемая гаубица FH70

    Совместный проект ФРГ, Великобритании и Италии. В сравнении с М777 FH70 - устаревшая артиллерийская система, но за счет автоматизированной загрузки снарядов может делать выстрелы каждые 10 секунд. Максимальная эффективная дальность стрельбы порядка 30 км. До сих пор находится на вооружении армий Великобритании, Италии, ФРГ и ряда других стран. О передаче FH70 Украине объявила Италия.

  • Американский военный запускает беспилотник Switchblade

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Боевые беспилотники Switchblade

    Принятый на вооружение в 2012 году тактический барражирующий боеприпас Switchblade предназначен для уничтожения живой силы и бронированных целей. США обещали передать Украине более 700 таких дронов. В мае появились первые свидетельства использования Switchblade украинскими военными. Кроме того, стало известно о готовности США передать Киеву 120 новейших тактических беспилотников Phoenix Ghost.

  • Американские военные в Иордании рядом с реактивной системой залпового огня HIMARS

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Реактивная система залпового огня HIMARS

    Универсальная артиллерийская система на базе автомобиля. Может использовать шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Также может применяться для пуска зенитных ракет. Использовалась США в Афганистане и Сирии. О начале поставок HIMARS в Украину США объявили 22 апреля.

    Автор: Виталий Кропман


  • Самолет с военной помощью Украине на аэродроме в польском городе Жешув

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Очередной самолет с военной помощью Украине

    С момента начала вторжения России в Украину поставки вооружений Киеву осуществили уже более двух десятков государств - от Австралии до США. И речь не только об амуниции, стрелковом и нелетальном оружии, но и о тяжелых системах и бронетехнике. DW - о некоторых из них.

  • Буксируемая гаубица М777

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Буксируемая гаубица М777

    Разработанная в Великобритании гаубица калибра 155-мм была принята на вооружение в 2005 году, а ее первое боевое применение состоялось в войне в Афганистане. Может стрелять управляемыми снарядами, эффективная дальность стрельбы достигает 40 км. В интенсивном режиме в состоянии произвести до 5 выстрелов в минуту. Впервые о поставках М777 Украине было объявлено 13 апреля.

  • Танк T-72 M4 чешской армии

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Танки Т-72

    Самый массовый танк второго поколения был принят на вооружение в Совестком Союзе в 1973 году. Только в СССР и России было произведено более 30 тыс. этих танков. Различные их модификации выпускались в Югославии, Польше, Чехословакии, Индии. До сих пор используется армиями четырех десятков государств. С начала войны Украина получила от Польши, Словении и Чехии около 300 танков Т-72.

  • Реактивная система залпового огня БМ-21 дает залп

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Реактивная система залпового огня БМ-21

    Принята на вооружение в СССР в 1963 году и используется до сих пор. Залп - 40 снарядов, наибольшая дальность стрельбы - 42 км. РЗСО стоит на вооружении нескольких десятков государств Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. В апреле 2022 года стало известно о том, что Польша передала Украине 20 подобных систем.

  • Зенитно-ракетный комплекс С-300 России в Сирии

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Зенитно-ракетный комплекс С-300

    Поставленный на боевое дежурство в СССР в 1979 году зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 способен поражать баллистические и аэродинамические цели на различных высотах и на дальности до 200 км. Предназначен для защиты крупных промышленных и административных объектов, военных баз и пунктов управления. В апреле о поставках С-300 Украине заявила Словакия

  • Самолет Eurofighter Typhoon с ракетами BRIMSTONE

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Самонаводящиеся ракеты класса "воздух-земля" Brimstone

    Разработанные для британских ВВС высокотехнологичные ракеты Brimstone были поставлены на вооружение в 2005 году. Активная радиолокационная головка самонаведения позволяет с большой точностью поражать движущиеся цели, а тандемный принцип устройства боевой части эффективен против современных типов брони. На фото - британский самолет Eurofighter Typhoon с ракетами Brimstone.

  • Самоходная артиллерийская установка PzH 2000 на учениях

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Самоходная артиллерийская установка PzH 2000

    Немецкая самоходная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 представляет собой одну из самых современных САУ в мире, сочетающую в себе живучесть, мобильность и высокую скорострельность. В боекомплекте 60 снарядов. Дальность стрельбы - до 50 км. 3 мая газета Die Welt сообщила о готовности ФРГ передать Украине 7 гаубиц PzH 2000.

  • Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire польской армии

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Реактивная система залпового огня RM-70 Vampire

    Модернизированный вариант чехословацкой версии советской реактивной системы залпового огня "Град". Может использоваться также для дистанционного минирования местности. Снабжена бронированной кабиной для защиты экипажа и цифровой системой управления огнем, что позволяет уменьшить время от обнаружения цели до ее уничтожения. Более 20 подобных установок Чехия передала Украине в середине апреля.

  • Буксируемая гаубица FH70 на учениях японских сил самообороны

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Буксируемая гаубица FH70

    Совместный проект ФРГ, Великобритании и Италии. В сравнении с М777 FH70 - устаревшая артиллерийская система, но за счет автоматизированной загрузки снарядов может делать выстрелы каждые 10 секунд. Максимальная эффективная дальность стрельбы порядка 30 км. До сих пор находится на вооружении армий Великобритании, Италии, ФРГ и ряда других стран. О передаче FH70 Украине объявила Италия.

  • Американский военный запускает беспилотник Switchblade

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Боевые беспилотники Switchblade

    Принятый на вооружение в 2012 году тактический барражирующий боеприпас Switchblade предназначен для уничтожения живой силы и бронированных целей. США обещали передать Украине более 700 таких дронов. В мае появились первые свидетельства использования Switchblade украинскими военными. Кроме того, стало известно о готовности США передать Киеву 120 новейших тактических беспилотников Phoenix Ghost.

  • Американские военные в Иордании рядом с реактивной системой залпового огня HIMARS

    Какое оружия получает Украина от Запада

    Реактивная система залпового огня HIMARS

    Универсальная артиллерийская система на базе автомобиля. Может использовать шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS. Также может применяться для пуска зенитных ракет. Использовалась США в Афганистане и Сирии. О начале поставок HIMARS в Украину США объявили 22 апреля.

    Автор: Виталий Кропман


Смотрите также:

  • советский пароход в порту Барселоны, 1936 год

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    От винтовок до истребителей

    Сегодня советское оружие в Испании разбросано по музеям и хранится в воинских частях страны. В 1930-е оно поставлялось по морю правительству Народного фронта, воевавшему с генералом Франсиско Франко. По данным Госархива Испании, СССР поставил 648 самолетов, более 400 единиц бронетехники, 1200 артиллерийских орудий, 4 торпедных катера, 340 минометов, 20,5 тысячи пулеметов и 500 тысяч винтовок.

  • парад в честь Франко, май 1939 года

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    На службе Франко

    Все уцелевшое в ходе боев оружие в итоге оказалось в руках франкистов и использовалось ими долгие годы. После Второй мировой войны на Западе настороженно относились к режиму Франко и оружия ему не продавали, так что советские трофеи стали для него хорошим подспорьем. Дольше всего в строю оставались советские танки. В качестве учебных машин испанцы пользовались ими до начала 1970-х годов.

  • Самолет И-15

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Курносые" самолеты и пилоты

    Самолет И-15, образец которого выставлен в мадридском музее авиации, прозвали в Испании "чато" (курносый) - по форме передней части фюзеляжа, а также потому, что пилотировавшие их русские представлялись испанцам курносыми. И-15 считался очень маневренным истребителем. Именно на нем летом 1937 года лейтенант Михаил Якушин впервые в истории авиации сбил бомбардировщик противника в ночном бою.

  • Истребитель И-16

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    И "муха", и "крыса"

    Истребитель И-16 республиканцы называли "моска" (муха), а франкисты - "рата" (крыса). После Гражданской войны порядка 130 трофейных советских самолетов, включая И-16, оказались в испанских ВВС и оставались на вооружении до середины 1950-х годов. Этот экспонат музея авиации находится в рабочем состоянии и время от времени поднимается в воздух.

  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Броня крепка, и танки наши быстры"

    Испания стала первым местом боевого применения Т-26, созданного в СССР в 1933 году на основе английского танка Vickers. Т-26 участвовал в боях за Мадрид, на реке Эбро и в других сражениях войны. На вооружении испанской армии он находился три десятилетия. Сегодня в стране сохранилось более 20 этих танков. Один из них стоит у плаца механизированной дивизии "Сан-Марсиаль" под Мадридом.

  • танк Т-26

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Сколько стоит угнать танк

    СССР поставил в Испанию около 300 танков Т-26. Но скоро часть из них оказалась у Франко. Танк настолько понравился генералу, что он установил награду в 500 песет (свой месячный оклад) за каждый угнанный у республиканцев Т-26. В мадридском музее бронетехники стоит одна из краденых машин. Передняя часть башни раскрашена в цвета франкистского флага - чтобы "свои" не приняли танк за республиканский.

  • броневик ФАИ

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    Республиканцы любили бронемашины

    Танки, по воспоминанию советских советников, ополченцы-республиканцы осваивали плохо и плохо на них воевали. Другое дело бронемашины! Ведь их использование особой подготовки не требовало. Броневики частично поставляли из СССР, а частично собирали на военном заводе в Валенсии - на базе автомобиля ЗИС-5. Испанский клон советского легкого броневика ФАИ выставлен в мадридском музее бронетехники.

  • 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сорокопятка"

    Знаменитые "сорокопятки" - 45-мм полуавтоматические противотанковые пушки - изготовлялись в СССР в 1930-е годы по лицензии немецкой фирмы Rheinmetall. В Испанию попали первые серийные образцы этого оружия, а трофейные "сорокопятки" долгие годы оставались на вооружении испанской армии. Одна из них до сих пор находится на территории расквартированного под Мадридом 12-го полка полевой артиллерии.

  • пулемет Максим

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Максим" с инструктором

    В Испанию было поставлено по разным данным от 3200 до 3750 пулеметов "Максим". Одним из инструкторов, обучавших испанцев стрельбе, был Александр Родимцев, впоследствии генерал - герой Сталинградской битвы. В своих мемуарах он описал "успешную" работу этого пулемета при отражении атаки франкистов под Мадридом. Пулеметное гнездо с "Максимом" воспроизведено частным военным музеем столицы.

  • Ручной пулемет Дегтярева

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

    "Сковородки"

    Ручной пулемет Дегтярева, пехотный (на фото) и танковый, образца 1928/29 годов, испанцы называли "сартен" (сковородка) - по форме его дискового магазина. Как рассказали DW в музее бронетехники, "сковородки", предназначенные в основном для стрельбы короткими очередями, в руках разгоряченных испанцев, норовивших сразу выпустить в ненавистного врага весь диск, порой перегревались и выходили из строя.

  • Винтовка Мосина

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    "Трехлинейная винтовка на брезентовом ремне"

    Винтовку Мосина испанцы любили за безотказность и простоту устройства. Любят ее и сейчас - коллекционеры оружия, стрелки-спортсмены и охотники. Об этом DW рассказал Альфонсо Руис де Кастро (на фото), директор частного военного музея и оружейного магазина Soldiers в Мадриде. По его словам, большим спросом у коллекционеров пользуются и советские пистолеты, поставленные в свое время в Испанию.

  • револьвер Наган

    Почему в Испании сохранилось много советского оружия

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    Испания всегда была крупнейшим производителем револьверов и пистолетов. Большое количество этого оружия производилось в стране и в 1930-е годы. Тем не менее СССР тоже поставлял республиканцам стоявшие на вооружении в Красной армии револьверы "Наган", пистолеты "Маузер" и ТТ. Их прекрасно сохранившиеся образцы выставлены в частном музее Руиса де Кастро.

    Автор: Виктор Черецкий


Смотреть видео 58:07

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