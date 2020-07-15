 Родители поневоле: пенсионеры воспитывают журавлят (фото) | Информация о Германии и советы туристам | DW | 03.10.2020

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По Германии

Родители поневоле: пенсионеры воспитывают журавлят (фото)

Эксперты очень просят прохожих не забирать якобы брошенных птенцов. Однако, если это все же случилось, кто-то должен растить и воспитывать пернатых найденышей.

Ангермюнде

Ангермюнде • Такие вот необычные сцены этой осенью можно наблюдать около бранденбургского города Ангермюнде в районе Уккермарк. Во время прогулок по окрестностям здешних жителей Беате Блай (Beate Blay) и Эберхарда Хенне (Eberhard Henne) сопровождают пернатые воспитанники - серые журавлята. Со стороны похоже на выгул собак, но только иногда пернатые убегают… полетать.

Как отмечает агентство dpa, два журавленка, которым исполнилось по четыре месяца, уже встали на крыло, однако к своим диким сородичам еще не присоединились. Приемные родители уверены, что эти двое осенью улетят в теплые края на зимовку. Третий журавленок - примерно на месяц младше. Он вряд ли сможет выжить в дикой природе, так как слишком привык к людям. 

Ангермюнде

Сегодня на прогулку с журавлятами и корреспондентом агентства dpa отправилась Беате Блай

Ангермюнде

Тренировочный полет над просторами Уккермарка

Почему на надо подбирать "брошенных" птенцов

Журавлят, когда они были крошечными птенцами, забрали с собой прохожие, посчитавшие, что их оставили родители. В первые дни жизни они обычно очень громко и долго пищат, когда остаются одни в гнезде. Птенцы постарше уже сидят тихо, так сказать, научившись не привлекать к себе внимание гуляющих в лесу людей и, что еще более важно, хищников. Эксперты категорически не рекомендуют забирать"брошенных" птенцов, так как взрослые птицы их не бросили, а отсутствуют, потому что как раз в этот момент добывают корм для голодного потомства. Из-за жаркого и сухого лета на поиски еды уходило больше времени, так как приходилось облетать более обширные территории.

Ангермюнде

Туманное утро в Бранденбурге

Ангермюнде

Вперед - за мамой!

Ангермюнде

Убранное кукурузное поле - накрытый стол для серых журавлей

Супружеская пара из Бранденбурга воспитывает птиц, переданных в пункты по их защите, уже не в первый раз. Беате Блай долгое время работала в здешнем биосферном заповеднике Шорфхайде-Корин. Эберхард Хенне занимал должность министра экологии в Бранденбурге, то есть к охране природы они имели и имеют непосредственное отношение.

Не считая нынешних пернатых подопечных, они уже вырастили в общей сложности семерых журавлят. Четверых из них удалось вернуть в дикую среду обитания. Случай в Германии в этом году - не единственный. Аналогичные есть в Мекленбурге - Передней Померании и Шлезвиг-Гольштейне.

Ангермюнде

По данным экологического объединения NABU, во время сезонной миграции над Германией ежегодно пролетает около 400 тысяч серых журавлей. В свою очередь, на территории страны потомство обычно выводит около 11 тысяч журавлиных пар

Засуха ударила по журавлям

В целом этот год для журавлей в Германии выдался сложный. Обычно, когда они собираются вместе по осени, чтобы подкрепиться на только что убранных полях и затем отправиться в южные края, доля молодых птиц составляет в Бранденбурге 10-15 процентов. В этом году - всего лишь около пяти процентов. Об этом свидетельствуют данные земельной рабочей группы по защите журавлей.

Как отмечают эксперты, из-за нескольких аномально жарких летних периодов подряд в регионе высохли многие болота, на которых журавли предпочитают выводить потомство, поэтому в этот раз многие пары даже не пытались обустраивать гнезда.

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